Convocada manifestación en San Sebastián para pedir que se "derogue la excepcionalidad" a los presos de ETA

La red ciudadana Sare se manifestará el próximo sábado día 19 en San Sebastián para pedir que se "derogue la excepcionalidad y poner a todos" los presos de ETA "con la aplicación de la ley ordinaria de camino a casa" ya que, según ha remarcado, "no son privilegios, es el derecho que les corresponde". En una rueda de prensa en San Sebastián, representantes de Sare han dado a conocer la manifestación que han convocado un año más en el contexto de la Semana Grande donostiarra, y han lamentado que "todavía" se ven "obligados" a llevar a cabo esta movilización porque "quedan pasos que dar hacia una normalización de la situación de los presos, refugiados y deportados vascos". En esa línea, han incidido en que "el cambio en la política penitenciaria y la superación de una política de alejamiento que ha durado 34 años no ha supuesto el fin de las vulneraciones de derechos de los presos vascos". Los representantes de Sare han denunciado que "la Fiscalía, apoyada por la Audiencia Nacional, sigue poniendo trabas ante la implantación de la legislación ordinaria y ante el proceso de regreso a casa, zancadilleando la convivencia". "Pero nosotros tenemos claro que es el momento de derogar la excepcionalidad y poner a todos los presos vascos con la aplicación de la ley ordinaria de camino a casa. No son privilegios, es el derecho que les corresponde", han subrayado. Asimismo, han remarcado que "para avanzar en la convivencia" es necesario "resolver la situación de los presos, refugiados y deportados". "Para que ese objetivo sea una realidad, os necesitamos a todos", han destacado, al tiempo que han llamado a la ciudadanía a tomar parte en la manifestación que partirá del Boulevard el 19 de agosto a las 12.30 del mediodía horas y "lanzar un clamor contra la excepcionalidad".