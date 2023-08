Bolaños respeta la decisión del TC sobre la orden de detención de Puigdemont y tampoco valora el recurso de la Fiscalía

El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha expresado su respeto a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de inadmitir a trámite el recurso de amparo del expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín contra las órdenes de detención que dictó el Tribunal Supremo sobre ambos por delitos de desobediencia y malversación por el 'procés'. Bolaños ha trasladado "todo el respeto a la resolución del Constitucional" y ha preferido no entrar a valorar "ni el auto, ni el voto particular ni la decisión de la Fiscalía de recurrir". "Estoy seguro de que todas las resoluciones que adopte el Tribunal Constitucional serán conforme a derecho", ha concluido el ministro socialista desde el Congreso, donde ha acudido este jueves a tramitar su credencial como diputado. La inadmisión del recurso de Puigdemont fue adoptada por la Sala de Vacaciones del TC, con dos vocales conservadores frente a una progresista, pero la Fiscalía recurrirá al entender que no había urgencia para ello, lo que forzará el debate en el Pleno del órgano de garantías, que sí cuenta con una mayoría progresista.