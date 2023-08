Bendodo defiende un gobierno monocolor del PP frente al que ofrece el PSOE de 24 partidos

Madrid, 10 ago (EFE).- El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha defendido este jueves la legitimidad de Alberto Núñez Feijóo para formar un gobierno en solitario y monocolor frente al que ofrece Pedro Sánchez que, según ha dicho, estaría integrado por 24 partidos diferentes.

Bendodo ha asegurado también, en una entrevista en RNE recogida por EFE, que su partido aspira a presidir tanto la Mesa del Congreso como a que Núñez Feijóo pueda presentarse a la investidura, algo para lo que están negociando con "discreción", ha recordado.

El dirigente popular ha insistido en que el PP mantiene su intención de formar gobierno en solitario porque hoy cuenta con 171 síes, a los que podrían sumar el de Coalición Canaria, lo que les deja a cuatro escaños de la mayoría absoluta.

Frente a ello ha esgrimido que el PSOE tendría que pactar con "24 partidos" y ha ironizado con lo que tendría que dar a cambio: "Vicepresidencias, amnistías, indultos y presupuestos", entre otras cosas. "Sería absolutamente ingobernable", ha opinado.

Sobre si descartan hablar con Junts, ha dicho que "en principio" no han establecido ese contacto si bien ha subrayado que tienen la capacidad "de hablar con todos", que no es lo mismo que llegar a acuerdos con todos: "Eso no", ha apostillado.

"Una cosa es hablar con todos y otra cosa es tragar con todo: ahí el PP no está dispuesto", ha enfatizado el dirigente popular.

Por otra parte, ha negado que las declaraciones de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en las que expresaba la disposición de Núñez Feijóo a presentarse a la investidura, tuvieran como objetivo presionar al rey. "Ni mucho menos", ha aseverado.

A la pregunta de si creen que Sumar está negociando la amnistía con los independentistas, ha respondido: "Sánchez nos ha demostrado durante todos los años que ha sido presidente que es capaz de todo (...) con tal de conseguir sus objetivos y de mantenerse en el sillón de la Moncloa". EFE

