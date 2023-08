Sofía Santacreu, campeona de Europa sub-20 de 10 km. marcha con 17 años

Redacción Deportes, 9 ago (EFE).- La joven promesa española de la marcha nacional Sofía Santacreu, de 17 años, ganó este miércoles la primera medalla para España en los Europeos sub-20, que se disputan en Jerusalén, al ganar la carrera de 10 kilómetros, en la que además batió el récord nacional sub-18.

La atleta barcelonesa se impuso en la carrera con un tiempo de 45:59.76 y por delante de la italiana Giulia Gabriele (46:56.73) y la francesa Ana Delahaie (47:11.09).

Un año después de coronarse campeona de Europa sub-18 de 5.000 marcha, exactamente en la misma pista, Santacreu logró este miércoles un nuevo título continental.

La medallista declaró que encontró su ritmo en los últimos 5 kilómetros, y se mostró sorprendida por el impacto de su hazaña. "La verdad es que no me esperaba que hubiese tanto apoyo por el horario, pero la verdad que me he sentido superarropada", comentó tras la victoria.

Santacreu expresó que se siente satisfecha por los frutos de su trabajo durante esta temporada, y que a va seguir "entrenando, disfrutando y ver a donde llega".

En la misma pruebaGriselda Seret acabó séprima con 48:13.88. EFE

rsr/sab