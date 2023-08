Seoane: Me hace ilusión que mi hijo crezca en Oviedo y sepa lo que es vivir en esta ciudad

Oviedo, 9 ago (EFE).- El último fichaje del Real Oviedo, Jaime Seoane, fue presentado en el Carlos Tartiere y dejó claro lo mucho que quería jugar en el club azul y en la capital asturiana porque le hace ilusión que su hijo "crezca en Oviedo y sepa lo que es vivir en esta ciudad".

"Estaba viendo opciones y el Grupo Pachuca apostó fuerte. Me lo propusieron y Oviedo era una ciudad a la que siempre quise venir. Me considero una persona tranquila y me gusta la naturaleza, y esta ciudad aporta una paz que me gusta mucho", explicó el centrocampista madrileño, que firma cuatro años con el grupo empresarial mexicano, pero para quien "lo importante es este año en Oviedo".

Después de no contar con mucho protagonismo en el Getafe la temporada pasada y disputar tan solo dos partidos como titular en la de 22/23, Seoane declaró que no tuvo muchas oportunidades para poder demostrar lo que vale y que ahora tiene "ganas de volver al terreno de juego en Oviedo y dar el máximo nivel ".

"Físicamente estoy bien: hice toda la pretemporada con el Getafe. He jugado en todas las posiciones del centro del campo, también en banda izquierda, y me siento cómodo en todos los lados. Vengo a adaptarme a la idea del entrenador y a dar todo lo que pida", dijo el futbolista sobre su posible encaje en el equipo de Álvaro Cervera.

El Real Oviedo realizó este miércoles su primer entrenamiento de cara al debut liguero del lunes ante el Tenerife (Heliodoro Rodríguez López, 21:30 horas) y Cervera pudo contar con Luismi y Camarasa, dudas tras no participar en el último amistoso del verano. EFE

