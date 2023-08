Podemos Euskadi apuesta por trabajar para las autonómicas en "fortalecer" su marca sin esperar a qué sucede con Sumar

La coordinadora general de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, ha afirmado que en Euskadi no se puede "esperar a ver qué sucede" en el ámbito estatal con Sumar, sino que se debe trabajar de cara a las próximas autonómicas para "fortalecer y ensanchar" Elkarrekin, "nuestro espacio político aquí". No obstante, ha asegurado que, "si finalmente existe un partido político nuevo en Euskadi y comparte ese tronco común del proyecto", estarán "encantados de que se sume". En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Garrido ha precisado que Sumar es "un espacio estatal" conformado por más de 15 fuerzas políticas y que "en cada territorio se conforma de maneras distintas" y, así, "en Euskadi conformamos Elkarrekin", por lo que, a su entender, "lo que toca es cuidar esa coalición de partidos políticos que representa el espacio político de Sumar en Euskadi y tratar no solo de fortalecerlo sino también de ensancharlo y de ampliarlo". "Y en eso es en lo que estaremos en los próximos meses", ha asegurado la coordinadora de Podemos Euskadi, que, preguntada si ese espacio se presentará bajo el nombre de Sumar a las elecciones vascas, ha insistido en que "Sumar no existe" y en este momento es "solo una coalición de partidos políticos que parece que va a emprender un viaje de reflexión para decidir hacia dónde van, si se van a conformar finalmente como partido político". Según ha señalado, "lo tendrán que decidir, y eso es algo que se va a desarrollar a nivel estatal", y en Euskadi "no podemos esperar a ver qué sucede en lo estatal, sino que nuestro espacio político aquí es Elkarrekin, un espacio a fortalecer y a ensanchar". Y SI SUMAR LANZA UN PARTIDO, QUE SE UNA Así, ha planteado que, "si finalmente existe un partido político nuevo en Euskadi y comparte ese tronco común del proyecto", en su formación estarán "encantados de que se sume sin ningún problema", pero ahora hay que trabajar "con los espacios que están consolidados". Por otro lado, Garrido ha citado entre los principales temas "pendientes" de la actual legislatura vasca la aprobación de la ley de Educación, cuyo proyecto, ha recordado, "no gustó" a Elkarrekin ni "tampoco a la comunidad educativa". En todo caso y pese a que "están las cosas difíciles", ha asegurado que su grupo no va a "dejar de trabajar para que ese proyecto de ley pueda cambiar y pueda adoptar los mimbres que aparecían en el pacto educativo" y se pueda "tener una ley de educación que se merezcan sobre todo nuestros niños y nuestras niñas". También ha advertido de la importancia de que el Gobierno Vasco "se ponga las pilas" y, antes de que finalice la legislatura, se pueda aprobar la ley sobre Cambio Climático. OPTIMISTA En materia de política estatal, Pilar Garrido ha valorado el trabajo "importante" realizado en la pasada legislatura por los diputados vascos de Unidas Podemos y ha señalado que, si bien en el nuevo mandato esa labor "no se va a dar por las mismas personas" --ya que Sumar solo ha conseguido un representante en el Congreso--, la coalición va a impulsar políticas que "van a beneficiar a la ciudadanía vasca" y estarán en "estrecha colaboración". La coordinadora de Podemos en Euskadi ha señalado que dentro del grupo parlamentario de Sumar, "una coalición de más de 15 partidos políticos", las formaciones que lo integran van a "remar todos en la misma dirección", pero tienen que tener "cierta autonomía para tomar sus propias decisiones". "Es algo que hay que naturalizar y habitual cuando se crean coaliciones de diferentes partidos políticos", ha manifestado Garrido, que ha defendido que se pueden tener "incluso desacuerdos y simplemente expresarlos de manera natural, clara sin que eso lleve a ningún enfrentamiento". Por otro lado, se ha mostrado "optimista" sobre la posibilidad de que finalmente "va a haber un gobierno de coalición progresista", aunque "es difícil" porque será preciso "buscar la alianza con un bloque de investidura bastante más amplio" que en la legislatura anterior y "hay fuerzas políticas como Junts que van a poner las cosas un poco más difíciles". Por ello, ha añadido, "lo que Sumar ya está haciendo es sentarse a dialogar, a negociar y a llegar a ese mínimo común que permita sacar adelante la investidura" y confía en que "evolucione adecuadamente". Cuestionada por las demandas del ex president Carles Puigdemont de cara a esta negociación, ha señalado que "cada fuerza política, en este caso Junts, dará las reivindicaciones que entienda necesarias" y, por su parte, Garrido ha esperado que "estas negociaciones se hagan de buena fe y sobre todo se hagan con discreción y fuera del foco mediático". La dirigente de Podemos ha señalado que es habitual que las negociaciones empiecen con "exigencias de máximos" y "lo que es importante es que todas tengamos muy claro que hay que conseguir ese gobierno de coalición y tener la suficiente generosidad entre todos y todas para sacar adelante ese gobierno". EL ERE NO AFECTARÁ A EUSKADI Finalmente, tras el anuncio por parte de Podemos de un ERE, tras los últimos resultados electorales, ha explicado que en la formación "va a haber algún tipo de ajuste" porque no pide "dinero a los bancos" y tiene que ir "ajustándose dependiendo de los ingresos propios". No obstante, ha precisado que en Euskadi los resultados electorales "han acompañado" y, por ello, "no va a tener influencia". En todo caso y pese a que "ERE no va a haber, ni nada", ha agregado que en Podemos Euskadi son "muy serios con las cuentas" e irán "ajustando los gastos a los ingresos".