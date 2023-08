Héctor Gómez apela a la discreción en las negociaciones: "No es el momento de escenificar y sí de alcanzar acuerdos"

El ministro de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Héctor Gómez, ha apelado hoy miércoles al trabajo "serio y discreto" en las negociaciones que se mantienen con otras formaciones políticas para la conformación de la Mesa del Congreso y para la investidura de Pedro Sánchez. Por ello, ha hecho un llamamiento a la prudencia para que las declaraciones que se hagan se lleven a cabo en el ámbito de la negociación: "No es el momento de escenificar y sí de alcanzar acuerdos". Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en el municipio de Adeje, en Tenerife, a raíz de que el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, haya asegurado que Sumar "no" aspira a presidir el Congreso, sino que su prioridad es que haya un acuerdo para una mayoría progresista en la Mesa, que se constituye el próximo 17 de agosto. "Nos encontramos en un marco de negociación que hay que interpretarlo en un marco de discreción", ha afirmado el ministro socialista, quien ha incidido en que el PSOE es un partido "serio" que trabaja no solo para conformar una Mesa del Congreso "estable", sino también para acometer el "desafío" de conformar una mayoría de gobernabilidad en España. "Por lo tanto, es el momento de la discreción, de trabajar con los grupos parlamentarios en un marco de negociación discreto para, a partir de ahí, cuando tengamos la información ya cerrada y los acuerdos alcanzados trasladarlos a la opinión pública cuando toque", insistió el político canario. A su juicio, es muy importante para que las negociaciones tengan éxito "trabajar con absoluta serenidad y tranquilidad, sin la presión añadida de poner nombres sobre la mesa o de hablar de quién puede estar o formar parte de la Mesa del Congreso", reiteró Héctor Gómez. Por último, cuestionado por las declaraciones hechas por parte de Sumar respecto a que al PSOE le falta "ambición" en las negociaciones para conformar esas mayorías, el ministro ha dejado claro que el PSOE ha sido el partido que ha "vertebrado" España desde el Gobierno, "impulsando derechos y libertades y liderando en Europa una respuesta a situaciones muy complicadas como la pandemia o la guerra de Ucrania, demostrando ambición, liderazgo y fortaleza".