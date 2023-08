García Pierna: "Me da un poco de rabia, pero me da más ganas para el futuro"

Redacción deportes, 9 ago (EFE).- El español Raúl García Pierna, cuarto a solo tres segundos del podio en la Contrarreloj Individual Sub-23 disputada este miércoles en el 'Supermundial' de ciclismo que se está disputando en la localidad escocesa de Glasgow (Reino Unido), ha confesado que le "da un poco de rabia" no haber logrado el bronce, pero cree que esta buena carrera le animará "para el futuro".

"Desde que me confirmaron la convocatoria me puse a prepararme a tope, con una concentración en altura y, aunque da un poco de rabia haberse quedado a tres segundos de la medalla, también me deja con ganas de más y de prepararme al máximo para el futuro”, apuntó el madrileño.

“Estoy contento, porque he hecho una contrarreloj bastante buena, he tenido el rendimiento que más o menos tenía pensado. He administrado bastante bien los esfuerzos y he sabido no reventar. Una crono como esta de hoy son 40 minutos en los que ya vas agonizando desde el quinto. Ha sido muy dura, pero son el tipo de esfuerzos que me gustan”, ha explicado la carrera García Pierna.

El hijo del excorredor Félix García Casas cree, además, que gracias a este resultado ha podido olvidar los sin sabores de los últimos meses en los que el infortunio le ha impedido ofrecer su auténtico nivel.

“Tenía ganas de obtener un buen resultado. Todo el año he estado haciendo las cosas lo mejor que he podido, pero no he tenido suerte y no ha sido mi mejor año. Aquí, por lo menos, he podido demostrar cuál es mi sitio. Desde el principio de año planificamos mis objetivos e incluimos el Mundial", se felicitó.

García Pierna fue cuarto en la crono sub-23 a tres segundos del australiano Hamish McKenzie, bronce por detrás del italiano Lorenzo Milesi, oro, y el belga Alec Segaert, plata. EFE

ro/arh