Exportavoz económico de Vox cree que una repetición electoral sería "mortal" para el partido

El exdiputado de Vox Rubén Manso cree que los de Santiago Abascal lograrían unos resultados "muy malos" en caso de repetición de las elecciones generales como consecuencia de la crisis generada con la salida de Iván Espinosa de los Monteros de su dirección, quedando en una situación incluso "mortal" de la que tendría difícil recuperarse. Manso, diputado en la anterior legislatura y apartado de las listas para las elecciones del 23J, ha reconocido en una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press, que la salida de Espinosa de los Monteros no ha sido una "sorpresa"; ya que el que fuera portavoz de Vox en el Congreso había quedado durante el último año "relegado". "Cuando uno es portavoz, si le van relegando, vaciando o postrando, lo normal es que antes o después diga hasta aquí hemos llegado", ha reconocido. También se ha hecho eco de un "rumor" sobre su posible salida como portavoz parlamentario para ser sustituido por el diputado electo Ignacio de Hoces, algo que cree que era "un error" porque Espinosa de los Monteros fue "el mejor portavoz" durante la pasada legislatura. En cualquier caso, su marcha sí que cree que ha abierto una crisis en Vox que podría ser "salvable" pero que, en caso de repetición electoral, tendría como consecuencia unos resultados "muy malos" para el partido. "Sería un escenario muy catastrófico para Vox porque sabemos que los electores castigan las crisis", ha explicado añadiendo que "un resultado muy malo sería mortal probablemente". FACCIÓN MUY A LA DERECHA Manso se ha mostrado además muy crítico con la actual deriva interna de Vox, un partido que ha asegurado que antes era "de amplio espectro" donde convivían "distintas sensibilidades en paz y armonía", pero en el que durante el último año ha ganado peso "una facción de corte muy, muy, muy a la derecha". Esa "facción", ha denunciado, "se ha hecho en una noche con el control del partido a la hora de elaborar las listas"; con un componente "nacional católico intervencionista" que no es el compartían Espinosa de los Monteros o él mismo. En ese lado ha situado a personas como el eurodiputado y portavoz del Comité de Acción Política de Vox Jorge Buxadé; el vicesecretario institucional y diputado electo Ignacio de Hoces; o los asesores de Abascal Kiko Méndez Monasterio y Enrique Cabanas. "DERECHONA LLORONA" Manso pone así en duda el futuro de Vox si continúa por esta "deriva ideológica" que cree que ha tomado. Como ejemplo pone las elecciones del 23J, donde cree que el Partido Popular se acercó a la izquierda "muy inteligentemente" para ganar votos de ese espectro y Vox, en lugar de "pegarse a su derecha", se escoró aún más a la derecha; dejando un vacío ideológico que provocó la abstención de miles de sus votantes. "En ese espacio ideológico muy pegado a la derecha es un partido de nicho", ha avisado apuntando que ese espacio no le permitirá cumplir la "ambición sana" con la que se fundó de ser "un partido de gobierno". "Si queremos partido de nicho donde tengamos 15 o 20 escañitos que nos permitan alcanzar la edad de jubilación, eso ya es otra cosa", ha deslizado. Además, ha criticado la última campaña electoral, en la que ha acusado a Vox de comportarse como "la derechona llorona" repartiendo culpas sobre su resultado y la campaña. "No es razonable no entender que esto es un mercado o una industria en la que tus competidores no te van a dejar entrar", ha comparado sosteniendo que las dificultades que ha sufrido ahora Vox las tuvo ya en 2019.