El exdiputado de Vox Sánchez del Real apunta a los "experimentos" en el partido como causa de la pérdida de votantes

El exdiputado y fundador de Vox Víctor Sánchez del Real ha expresado este miércoles que, a su juicio, los "experimentos" que están teniendo lugar en la formación de Santiago Abascal han dado lugar a resultados "distintos" para el partido, entre los que ha señalado la abstención y la transmisión de votantes al PP. "Se están produciendo una serie de experimentos en el ámbito de Vox, que llevan a unos resultados y es evidente que, determinados cambios en unos casos de posturas y en otros casos de personas, pues están llevando a unos resultados distintos", ha apuntado durante una entrevista en TVE, recogida por Europa Press. Para Sánchez del Real, pese a que Vox se mantenga como tercera fuerza política, "las matemáticas no engañan" y las cifras lo que implican es que se ha producido una "transferencia de votos entre el PP y Vox", pero además algunos de los votantes de la formación se "han ido a la abstención". Aún así, considera que, al igual que ha habido cambios en un sentido, cualquier cambio "en otro sentido puede modificar esta situación", y por tanto ha abogado por "hacer análisis" con "sobriedad y tranquilidad". Estas valoraciones llegan después de que este martes el que era portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, anunciase su retirada tanto como diputado de la Cámara baja como de la dirección del partido. "Ha decidido dar un paso atrás, no un paso fuera", ha valorado el exvicesecretario de Comunicación de Vox. Sánchez del Real ha recordado que Espinosa de los Monteros aludió a razones familiares, pero cree que "probablemente también las hay más profesionales que políticas", ya que, según él, se "sufre" con la exposición continuada de la vida política y esta "no necesariamente paga en los sentidos emocionales y económicos", ha puntualizado.