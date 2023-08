De Marcos se siente "un afortunado" por alcanzar 500 partidos con el Athletic

Bilbao, 9 ago (EFE).- Oscar de Marcos confesó que le hace "especial ilusión" y que además se siente "un afortunado" por poder alcanzar los 500 partidos oficiales con el Athletic Club, cifra a la que tendrá la oportunidad de llegar en el encuentro liguero frente al Real Madrid de este sábado en San Mamés, el debut oficial de la temporada 2023-2024 para ambos equipos.

"Cuando llegué y vi quiénes tenían esos partidos eran gente que sigue siendo ídolos y referentes para mí, algunos con los que he coincidido, y por eso me hace especial ilusión por acercarme a ellos", confesó el futbolista alavés en la rueda de prensa que ofreció este miércoles en Lezama.

De Marcos, que a sus 34 años va a iniciar su decimoquinta temporada en Bilbao, será el séptimo jugador en la historia del Athletic en llegar a ese medio millar de encuentros después de José Ángel Iribar (614), Txetxu Rojo (541), Iker Muniain (535), Joseba Etxeberria (514), Andoni Iraola (510) y Markel Susaeta (507).

"Cuando llegué aquí no esperaba lograrlo. Lo que he tratado de hacer es ayudar año a año desde diferentes posiciones e incluso fuera del campo, priorizando al equipo por encima de mí. Quizás ha sido eso lo que me ha hecho llevar tantos años", explicó.

El polivalente jugador de Laguardia recordó como su mejor momento en el Athletic la histórica victoria en Old Trafford frente al Manchester United en la Liga Europa del 8 de marzo de 2012, en la que marcó además uno de los goles, y como el peor la destitución de Eduardo Berizzo en diciembre de 2018.

"El partido de Manchester fue inolvidable porque además nos cambió la mentalidad y vimos que podíamos competir contra cualquiera. Y cuando despidieron a Berizzo fue muy difícil porque sientes la responsabilidad de no haber podido responder a un entrenador", admitió.

De Marcos, por último, confesó también que cada año le va "costando más" tomar la decisión de continuar o no su carrera, aunque la pasada temporada el nivel que alcanzó fue "sorprendente" hasta para él mismo y le ayudó a animarse a seguir al menos una campaña más.

"Llevo años creyendo que podría ser el último y esa mentalidad me ha venido bien para disfrutar, para día a día ver lo mejor del fútbol y tener esa exigencia individual para seguir aportando hasta el último día. Y si tengo que echar la persiana no habrá ningún problema", concluyó De Marcos sobre su intención para el actual curso. EFE

