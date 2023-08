Agua-C-LM creará una comisión para acelerar nuevas obras hidráulicas en los núcleos de los embalses de cabecera del Tajo

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha informado de la creación de una comisión de la que formarán parte los representantes de los Municipios Ribereños y la Agencia del Agua, y que nace con el objetivo de acelerar la ejecución de los proyectos de desarrollo socioeconómico y de nuevas obras hidráulicas para los núcleos de los embalses de la cabecera del Tajo que cuentan con presupuesto global de 40 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. "Consideramos que son los propios beneficiarios, los alcaldes y alcaldesas de los núcleos colindantes con los embalses de Entrepeñas y Buendía donde se van a llevar a cabo, estas inversiones, quienes mejor conocen las necesidades de sus vecinos y vecinas, y es importante hacer un seguimiento, de forma conjunta, que favorezca su ejecución", ha dicho la consejera, que se ha reunido con la nueva Junta directiva de la Asociación de Municipios Ribereños en Sacedón. Tras explicar que se van a ver beneficiados de estas iniciativas 22 municipios que agrupan a 9.600 habitantes, ha detallado que entre los proyectos aprobados destacan diferentes obras de abastecimiento de agua potable, saneamientos, mejoras de caminos y calles, e infraestructuras relacionadas con el turismo y el ocio de naturaleza ligados al agua, intervenciones en cauces orientadas a la mejora del estado ecológico y de la conectividad de las masas de agua superficiales, o el establecimiento de vegetación de ribera, por citar algunos, ha informado el Gobierno regional. "En definitiva, actuaciones ligadas al agua y a los valores endógenos del territorio que contribuyan al desarrollo rural y a la lucha contra la despoblación", ha finalizado Gómez. TRABAJAR DE LA MANO DE LA ASOCIACIÓN En este encuentro, la titular de Desarrollo Sostenible ha trasladado el compromiso del Gobierno regional, "de seguir trabajando de la mano de la asociación en la defensa del río Tajo y de sus embalses de su cabecera", subrayando que la gestión de un recurso "tan importante como es el agua para el desarrollo socioeconómico de nuestra región siempre ha sido una prioridad para nuestro presidente, Emiliano García-Page". "He querido que la primera reunión en materia de agua haya sido con los 'ribereños', una decisión que no es casual, puesto que quería conocer de primera mano sus necesidades, además de poner en valor su incansable lucha frente al trasvase Tajo-Segura". Acompañada de Borja Castro, alcalde de Alcocer y nuevo presidente de la Asociación, Gómez ha recalcado que desde Castilla-La Mancha no están dispuestos a "dar ningún paso atrás con el trasvase". "Aunque valoramos positivamente los avances, queremos que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico acelere la aplicación del nuevo Plan Hidrológico de esta demarcación hidrográfica, para que se pueda seguir avanzando en la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura y se avance en la protección ambiental de la misma", ha reclamado. En este punto, la consejera ha pedido al resto de los grupos políticos castellanomanchegos un compromiso firme en defensa de los intereses de la región en materia de agua dejando claro que, "el agua lo necesitamos también aquí, es un recurso fundamental que hay que repartir de una forma coherente y más en el actual contexto de sequía que vivimos". Al respecto, ha valorado que "la justicia siga dando la razón a las posiciones de Castilla-La Mancha, para que el agua, tan necesario para nuestra tierra, se quede en la región, con la única excepción de cuando su destino sea el consumo humano, algo a lo que nunca nos hemos negado". Se refería así a la denegación por parte del Tribunal Supremo de las peticiones de Andalucía, Murcia y la Diputación de Alicante en estas últimas fechas, para suspender cautelarmente la aplicación de los caudales mínimos en la infraestructura del trasvase Tajo-Segura que está previsto en el Real Decreto aprobado por el Gobierno central. "El Tribunal ya nos ha dado la razón en múltiples ocasiones y lo hace de nuevo; es nuestro deber cuidar los recursos y el río, apostando por su sostenibilidad; el problema que origina el trasvase Tajo-Segura no solo pasa por los embalses de cabecera y la escasez de agua, sino también por el resto del río y su cauce hasta que desemboca en el Atlántico: son muchas personas las que utilizan el agua, para consumo humano, industria, regadío, ocio, en esta demarcación geográfica y es tarea de todos, mantenerlo vivo", ha concluido.