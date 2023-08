Absuelto el acusado de un delito de agresión sexual durante las fiestas de un pueblo de Soria

La Audiencia Provincial ha absuelto a un varón que había sido acusado de haber tocado los glúteos a una menor de edad durante las fiestas de un pueblo de Soria en agosto de 2022, hechos por los que se enfrentaba a un presunto delito de agresión sexual. Por ello, el Ministerio Fiscal solicitaba entre otras cosas una pena de 20 meses de multa, a diez euros diarios. La defensa solicitó la absolución del acusado al negar la existencia del delito y, por tanto, la existencia de un autor del mismo. Los hechos valorados sucedieron en agosto del año pasado. La denunciante se volvió a tres amigos preguntándoles qué le estaban diciendo. A los cinco minutos regresó donde estaban ellos tres asegurando que uno de ellos le había tocado los glúteos, que era menor de edad y que iba a denunciar. Los tres amigos, sorprendidos, aseguraron que ellos no habían hecho nada. La denunciante, según los hechos probados, se subió por sus propios medios dos veces al escenario de una discomovida, del que tuvo que ser bajada. La madre del acusado también intervino una vez que la denunciante agarró del cuello al acusado y le dio un rodillazo en sus partes. La denunciante, en el juicio oral, declaró que solo podía ser el acusado el que le tocó los glúteos, si bien reconoció que no lo vio y que había más personas en la verbena. Asegura que se tuvo que subir al escenario, ayudada por un amigo, para evitar que la madre del acusado la agrediese. Tanto el acusado como los dos amigos que le acompañaban explicaron en el juicio que la denunciante pasó a una distancia de ellos tal que era imposible que se hubiera producido dicho tocamiento. Una amiga de la denunciante declaró que no vio nada, pero que su amiga se había dirigido a ella nerviosa y llorando, asegurando que unos chicos le habían dicho algo y tocado los glúteos. También intervinieron los responsables de la discomovida, padre e hijo, el padre ya fallecido. Ambos coincidieron en que no vieron nada de los hechos relatados por la denunciante, y aseguran que ella se subió las dos veces por sus propios medios al escenario, y con otros fines diferentes al de escapar de una posible agresión. La otra persona que declaró fue la madre del acusado, quien explica que tras ver la agresión a su hijo se acercó a preguntar qué pasaba, y que la denunciante dijo que la dejara, sin mencionar nada de los tocamientos. Con todas esas declaraciones, con la valoración objetiva y subjetiva de las pruebas, la Audiencia Provincial ha fallado la absolución del acusado, al no haber razones suficientes de ningún tipo ni para confirmar que el delito existiese ni, en el supuesto de que hubiese existido, para confirmar que el autor hubiera sido el acusado.