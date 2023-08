Vox recalca al PP que están "obligados" a entenderse en Murcia y gobernar juntos: López Miras "tiene que entenderlo"

El vicepresidente de Acción Política y eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, ha insistido este martes al Partido Popular que están "obligados" a conformar gobiernos de coalición, también en la Región de Murcia, instando al presidente murciano, Fernando López Miras, a "entenderlo". "Este es el presente y el futuro, la colaboración entre dos partidos con proyectos políticos en algún caso radicalmente distintos, pero que estamos obligados a conformar gobierno de coalición que hagan políticas en favor de las clases medias", ha demandado Buxadé en una entrevista en Cadena Cope, recogidas por Europa Press. Buxadé ha lamentado que López Miras, "incomprensiblemente", no lo ha terminado de comprender. Así, ha insistido en que el presidente murciano "tiene que entenderlo" y si no lo hace es porque "posiblemente tenga algún motivo personal o simplemente el control del poder", ha sugerido. NI DESCUELGAN EL TELÉFONO "López Miras está en el bloqueo, ni siquiera descuelga el teléfono para hablar con José Ángel Antelo, nuestro portavoz en Murcia", ha criticado. Asimismo, ha defendido que hay dirigentes del PP que sí han entendido la necesidad de pactar con Vox y ha citado a Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, Carlos Mazón en Comunidad Valenciana, Marga Prohens en Baleares y Jorge Azcón en Aragón, a los que ha agradecido que no les "demonizan" y hacen acuerdos "extraordinarios" a favor de las "clases populares y medias", como la reducción de impuestos.