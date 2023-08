Tellado (PP) destaca el "sentido de Estado" de Vox frente a un Sánchez "al servicio de independentistas"

El vicesecretario de Organización del Partido Popular, Miguel Tellado, ha destacado el "sentido de Estado" de Vox tras el anuncio del apoyo sin condicionantes de la formación de Santiago Abascal a la eventual investidura de Alberto Núñez Feijóo y lo ha diferenciado del actual jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que "solo puede ser presidente" si se pone al "servicio de independentistas". "La realidad es que Pedro Sánchez solo puede seguir siendo presidente del Gobierno si concede a Cataluña un referéndum ilegal de independencia, si concede la amnistía a los políticos condenados y si hace un sistema de financiación autonómica a la carta, al servicio de independentistas", ha afeado durante una entrevista en EsRadio, recogida por Europa Press. Tellado ha agradecido este martes la decisión de Vox, quienes considera que han demostrado un "sentido de Estado del que carece el Gobierno de España en funciones" y ha destacado que, de esta forma, la formación de Abascal no podrá ser utilizada "ni como excusa ni como pretexto" por otros grupos parlamentarios para un Gobierno alternativo. Después de la decisión de la Junta Electoral Central de no estimar la petición del PSOE de revisar los votos nulos, ha acusado a los socialistas de "no saber perder" y "no reconocer el resultado", empleando "todas las tretas" para que el PP no consiguiese el escaño 137 recibido una vez contado el voto exterior. NO SE SOMETERÁN A INDEPENDENTISTAS En lo que respecta al papel de Felipe VI de cara a una posible investidura del líder 'popular', para Tellado la duda no es el papel del Rey, sino que la incógnita es si los partidos con los que Sánchez necesita pactar para mantenerse en el Gobierno --en referencia a los partidos independentistas como Junts, ERC o EH Bildu-- "van a asistir a la audiencia, porque habitualmente le dejan plantado", ha señalado. El dirigente ha remarcado la intención de Feijóo de presentarse a la investidura porque desde el PP consideran que sería un "mala noticia" tanto una repetición electoral como una reedición del Gobierno de Sánchez. También ha vuelto a afear a Sánchez que se haya "desentendido de sus obligaciones" como presidente del Gobierno en funciones dejando al mando al "señor Bolaños", ministro de la Presidencia en funciones, "desde Mojácar", algo que le parece "esperpéntico". Y ha reprochado que Ferraz impidiera, "de forma irresponsable", un pacto entre PP y PSOE para gobernar juntos Ceuta. Al ser preguntado por los diferentes apoyos de cara a una investidura de Feijóo, Tellado cree que las reivindicaciones de Coalición Canaria "no supondrán un desafío a la igualdad entre todos los españoles" como sí lo hacen las "exigencias del independentismo vasco o catalán", después de que el partido canario se haya abierto a apoyar al candidato del PP si asume la agenda canaria. Ha remarcado que pese a la dificultad que abre el resultado electoral del 23J de cara la próxima legislatura, un hipotético Gobierno del PP no tendrá "claudicaciones de ningún tipo frente al independentismo".