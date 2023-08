Patronal de Melilla protestará para pedir la derogación del nuevo modelo de bonificación

Melilla, 8 ago (EFE).- La Confederación Melillense de Empresarios (CEME-CEOE) ha anunciado su intención de convocar una concentración frente a la Delegación del Gobierno en Melilla cuando se conforme el nuevo Ejecutivo tras las elecciones generales del 23 de julio, para protestar contra el nuevo modelo de bonificación a la Seguridad Social.

El presidente de la CEME-CEOE, Enrique Alcoba, en una comparecencia junto a otros responsables de la patronal y empresarios de Melilla, ha defendido la necesidad de que el Gobierno derogue el Real Decreto 1/2023, por el que cambia el sistema que ha estado vigente desde 2003 para la bonificación del 50 % a las cuotas patronales de la Seguridad Social.

Alcoba ha expresado el rechazo de la patronal hacia el nuevo modelo, ya que el Gobierno, en lugar de aplicar automáticamente esa bonificación del 50 % como hasta ahora, abonará una subvención de 262 euros en el caso de los contratos indefinidos y el resto hasta alcanzar el 50 % no llegará a las empresas “hasta meses más tarde”.

A ese “adelanto del dinero”, las empresas deben añadir el gasto en formar a la plantilla, que es uno de los requisitos para acceder a esta ventaja fiscal, además de otros, como estar al corriente de los pagos de tributos, impuestos y cuotas a la Seguridad Social en el momento de solicitarlo, y siempre y cuando “haya dotación presupuestaria”.

Alcoba ha expresado el descontento empresarial porque a partir del 1 de septiembre, cuando empieza a aplicarse el nuevo modelo, “habrá que tributar la subvención en el IRPF cuando se cobra, si se cobra, y si hay dinero”.

La patronal cree que es “un paso atrás” porque, además de los nuevos requisitos y el adelanto del dinero por parte de los empresarios, solo se aplicará a los contratos indefinidos y no a los temporales, las sustituciones o los refuerzos de plantilla en periodos como Navidades, rebajas o bajas maternales.

Todo ello, advierte la CEME-CEOE, provoca que Melilla no sea atractiva para la implantación de nuevas empresas y haga difícil la subsistencia de muchas de las que están ya asentadas en la ciudad, a las que “no les dan los números si no es echando a parte de la plantilla”, que es algo que la patronal no quiere.

De ahí que Alcoba haya expresado la preocupación y descontento de los empresarios de la ciudad y ha pedido “ir de la mano” en este “tema de ciudad” no solo la patronal, los sindicatos y el Gobierno de Melilla, sino también con Ceuta, que sufre el mismo problema y donde ya se han dado los primeros pasos, con la convocatoria de una mesa de diálogo.

En Melilla, ha recordado el presidente de la CEME-CEOE, no existe esa mesa ni tampoco la Cámara de Comercio, como en Ceuta, pero sí ha insistido en pedir unidad para reivindicar que no haya cambios en las ventajas fiscales de la ciudad.

“Lo único que pedimos es que nos dejen como estábamos”, ha reclamado Alcoba, haciendo extensivo ese ruego a la frontera en cuanto a la aduana comercial, que lleva más de cinco años cerrada, y el régimen de viajeros, que Marruecos no aplica con las mercancías desde Melilla hacia dicho país, pero sí al contrario, con el perjuicio que eso supone para las empresas melillenses. EFE

