La Prensa internacional se despide de Bahamontes, "el mejor escalador"

Redacción deportes, 8 ago (EFE).- Con Bahamontes se ha marchado el mejor escalador del la historia del ciclismo, un pionero en el deporte español que derribó fronteras desde su triunfo en el Tour de 1959. La prensa internacional dedica sus portadas deportivas a un personaje único, que solo "era tímido cuando estaba dormido", lleno de anécdotas inolvidables.

El diario L'Equipe, referencia del Tour de Francia, refleja algunas frases del "Águila de Toledo" en su última entrevista con el diario francés.

"Muchas veces los demás preferían dejarme ir", señalaba la leyenda española en referencia a su manera de correr, siempre ofensiva, la todo o nada.

Bahamontes, fallecido hoy a los 95 años, recordaba en la entrevista sus orígenes humildes y los tiempos de máxima dificultad.

"España era muy pobre y yo trabajaba en los mercados, empujaba carretas de cien kilos, frutas y verduras en subidas enormes. Ahí aprendí a apreciar los desniveles, las pendiente", contó Bahamontes.

También narró el Águila en aquella entrevista que llegó al su primer Tour en 1954 "con un maillot, un par de zapatillas y dos maletas de la organización". El toledano no tenía nada que meter en la maleta, solo el premio de la montaña de aquella edición.

NADIE ESCALABA MEJOR QUE EL ÁGUILA DE TOLEDO

El medio belga Sporza refleja que Bahamontes abrió el camino a los ciclistas españoles y que ganó el Tour del 59 y 6 veces el premio de la montaña.

Bahamontes fue el primer español en ganar el Tour. Posteriormente seguirían su ejemplo Luis Ocaña (1973), Pedro Delgado (1988), Miguel Indurain (1991, 1992, 1993, 1994, 1995), Óscar Pereiro (2006), Alberto Contador (2007, 2009) y Carlos Sastre (2008).

GANÓ EL TOUR SIN ESTAR ENTRE LOS FAVORITOS

Le llamaban el Águila de Toledo y en 1959 fue el primer español de la historia en ganar el Tour de Francia, destaca La Gazzetta dello Sport, que se refiere a Bahamontes como "un escalador excepcional", que también terminó segundo en el Tour de 1963 y tercero en 1964.

El diario italiano recuerda que "cuando Bahamontes triunfó con el maillot amarillo, en 1959, no estaba entre los favoritos, pero gracias a la cronoescalada del Puy de Dôme consiguió desviar la carrera a su favor al terminar en París con 4'01” de ventaja sobre el francés Anglade y 5'05” sobre Anquetil.

UN HOMBRE TÍMIDO....CUANDO ESTABA DORMIDO

El Nieuwsblad también recuerda una entrevista con Bahamontes su carácter a veces vanidoso y categórico a la horas de hablar de sí mismo.

"Solo soy tímido cuando estoy dormido", aseguraba el toledano en aquella intervención.

Bahamontes se hizo un nombre principalmente en las etapas de montaña. En el Tour ganó la clasificación de montaña nada menos que en seis ocasiones: en 1954, 1958, 1959, 1962, 1963 y 1964. En la Vuelta a España se llevó a casa el maillot de la montaña en dos ocasiones (1957 y 1958). En el Giro de 1956 también fue el mejor escalador. Ganó al menos una etapa en cada una de las tres Grandes Vueltas.

Nieuwsblad recuerda que desde la muerte del francés Roger Walkowiak a principios de 2017, Bahamontes era el ganador vivo del Tour de mayor edad. Ahora que es Jan Janssen. El holandés, ganador del Tour de Francia en 1968, tiene ahora 83 años. El francés Lucien Aimar (82) sigue siendo el ganador de la edición más larga del Tour de Francia, en 1966.

COPPI Y LAS ZAPATILLA CONTRA LA CUNETA

Recuerdos míticos sobran a la hora de ensalzar la figura de Bahamontes. En el Tour que ganó en 1969 llegó en la cronoescalada del Puy-de-Dôme con un minuto y medio por delante de Charly Gaul. Jacques Anquetil cedió tres minutos.

Como escalador único, Bahamontes estaba obsesionado con el premio de montaña. Hasta que Fausto Coppi le inculcó a principios de 1959 que realmente podía ganar el Tour. Cosa que hizo puntualmente el Águila de Toledo ese año. Quizás lo había logrado más de una vez, pero Bahamontes era muy testarudo y, a menudo, completamente impredecible.

En 1957 se rindió en el Tour. Se bajó de la bicicleta y se sentó encima de sus zapatos. Llegó el director de su equipo, Luis Puig, y le dijo: “Hazlo por tu madre”. La respuesta fue inmediata. “Ni por mi madre, ni por mi mujer, ni por Franco”, respondió Bahamontes subiéndose al coche escoba.

En el 65 volvió a abandonar y ya no volvió al Tour. En la duodécima etapa se detuvo y arrojó sus zapatillas al costado de la carretera. Aquel acto no tuvo nada que ver con la baja forma. "Nada de eso", dijo Bahamontes más tarde. “Fue simbólico, nuestro patrocinador no me había pagado durante meses. Ya no me apetecía seguir. Algunos cuelgan sus bicicletas en el gancho, yo tiré mis zapatos en la cuneta". EFE

soc/jap