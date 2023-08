Ingresa en prisión el conductor del triple atropello mortal de Suesa (Cantabria)

El conductor del triple atropello mortal ocurrido el pasado abril en la localidad de Suesa (Ribamontán al Mar) ha ingresado la prisión de El Dueso, en Santoña, por orden de la Audiencia Provincial, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas. En concreto, la AP le envió a la cárcel en la jornada de ayer, lunes, tras dictar el correspondiente auto, y después de los recursos interpuestos por la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por una asociación que representa a familiares de las víctimas: una mujer de 42 años y su hijo de 19, de Sestao (Vizcaya), y otra mujer, de 68 años y vecina de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja). El suceso ocurrió sobre las 20.00 horas del pasado 4 de abril cuando este conductor, Jaime A.F., de 73 años y vecino de Ribamontán al Mar, perdió el control de vehículo, se salió de la vía en la carretera autonómica CA-433 a su paso por Suesa y arrolló a tres personas que estaban caminando por el paseo peatonal aledaño a la vía y que fallecieron. Las víctimas, que se alojaban en el camping de la localidad, fueron una madre (42 años) y un hijo (19), ambos vecinos de Sestao (Vizcaya), que se encontraban paseando en esa zona con otros miembros de su familia, y otra mujer, vecina de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), que tenía 68 años e igualmente se encontraba en el lugar con familiares. El conductor casi triplicó la tasa de alcoholemia --dio 0,73 mg/l en sangre-- y circulaba a una "indeterminada velocidad" superior a la reglamentaria, que era de 50 kilómetros por hora, según el auto del juez. Al día siguiente y tras tomarle declaración, el juez Carlos Miguel Arcay, del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santoña, en contra del criterio de la Fiscalía y la acusación particular, le dejó en libertad y le impuso la obligación de comparecer ante el juzgado semanalmente, la prohibición de salir del territorio nacional y la retirada cautelar del permiso de conducción, al considerar que no existía riesgo de fuga ni de reiteración delictiva. Tanto la Fiscalía como la acusación particular presentaron recursos de reforma contra la decisión del juez pero éste los rechazó y por eso apelaron a la Audiencia Provincial que ahora ha decretado prisión provisional para el implicado.