Hakanson, atraído por "la ambición" del UCAM Murcia y "el estilo de juego de Sito" Alonso

Murcia, 8 ago (EFE).- Ludde Hakanson, base internacional sueco fichado este verano por el UCAM Murcia, dijo este martes en su presentación que le atrae "la ambición" que nota en el equipo de baloncesto, que le gusta "el estilo de Sito Alonso", el entrenador, y que llegar a este club es "un paso adelante".

De 27 años y 1,89 metros de estatura, procede del Bilbao y tiene una experiencia de 202 partidos en la máxima categoría del baloncesto español.

El de Estocolmo, que también estuvo en el Barça, el Betis, el Fuenlabrada y el Estudiantes, comentó que aceptó la oferta tras conversar con el entrenador y el director general de la entidad: "Me gustó mucho el proyecto que me presentaron. Noto mucha ambición y yo también soy un jugador ambicioso y, además, me gusta el estilo de juego de Sito, en el que creo que puedo encajar bien".

Destacó el sentimiento que hay en la afición y en quienes forman el equipo: "La gente está muy ilusionada, contenta y con ganas".

"No somos el equipo más grande de la liga, pero veo al equipo luchando por estar en el top 10 de la competición. Yo todavía no he jugado unas eliminatorias por el título y me haría mucha ilusión hacerlo por fin aquí", añadió.

Compartirá protagonismo y responsabilidad en la dirección en pista con otro base como el estadounidense Troy Caupain, también fichado este verano: "La competencia es positiva y todos los equipos que lo han hecho bien últimamente contaron con dos buenos bases. Es una posición muy importante y esa sana competitividad vendrá bien".

Hakanson ve sobre el papel una plantilla muy equilibrada con jugadores con experiencia: "Si ves los nombres y dónde han estado, creo que tenemos un muy buen equipo, pero lo más importante es encontrar esa química", declaró al tiempo que aludió al estreno de la temporada con la Supercopa Endesa en Murcia junto al Barça, el Real Madrid y el Unicaja de Málaga.

"Esta competición tampoco la he jugado antes. Van a venir tres equipazos a Murcia y es un muy buen comienzo para nosotros y para los aficionados", señaló.

"Desde fuera es jodido venir, pues aquí se siente mucha presión. Prefiero jugar de local, la verdad, que hacerlo como rival", manifestó.

Sobre su adaptación se mostró satisfecho: "Llevo ya nueve días aquí y me están tratando muy bien. Lo poco que he visto de la ciudad y las playas me está gustando mucho". EFE

1010051

ij/eg/arh

(foto)