Europa, esquivo objetivo para el segundo año de la tercera era Valverde

Bilbao, 6 ago (EFE).- El Athletic Club arranca un nuevo curso, el que sera el segundo de la tercera etapa de Ernesto Valverde en el banquillo bilbaíno, con el mismo objetivo que en los últimos años le ha sido esquivo, el de lograr una clasificación europea.

Un billete para jugar por el continente era algo habitual en la segunda era del técnico de Viandar de la Vera, cuatro temporadas de felicidad -una de ellas incluso en Champions- a lomos de Aritz Aduriz entre 2013 y 2017 que empezaron a declinar precisamente con la marcha del 'Txingurri' al FC Barcelona.

Otra marcha al conjunto blaugrana ensombrece de nuevo al Athletic, ya que hacia la capital catalana ha puesto rumbo Iñigo Martínez, internacional que elevaba el nivel de una defensa férrea y poco vulnerable que está notando la falta en los últimos partidos por lesión de Yeray Álvarez, otro baluarte,

La afición rojiblanca se está ilusionando con el regreso de Aymeric Laporte, a quien precisamente suplió el zurdo de Ondarroa cuando se fue al City, pero no parece que vaya a ser fácil y de momento tiene que confiar en una pareja de centrales, Dani Vivian-Aitor Paredes, que sin la compañía de los titulares de los últimos años parecen bajar el nivel.

La de superar la falta de Iñigo, al que el año pasado Vivian suplió mejor al principio que al final de sus continuas lesiones, es quizás la gran asignatura pendiente para esta temporada del Athletic.

La otra es encontrar definitivamente un '9' que permita desplazar a la banda a un Iñaki Williams cada vez más negado con el gol pero vital por su velocidad y amenaza constante a sus rivales.

La afición espera una apuesta por Asier Villalibre, del que no se olvidará el Alavés tras el penalti en el último suspiro del curso anterior que le devolvió a Primera, pero Valverde no acaba de verle. Es más, la temporada pasada prefirió a Gorka Guruzeta, pero el donostiarra parece haber perdido presencia en una pretemporada en la que el que ha descollado como goleador ha sido Javier Martón, un ariete llegado del filial de la Real Sociedad que apuntaba -y todavía lo hace- a una cesión.

Martón ha marcado la mitad de los goles que ha logrado su equipo en la preparación, tres de seis, y además viajó a Dublín al ensayo general ante el Manchester United. Lo que le ha elevado el status. Aunque Villalibre también fue la temporada pasada el máximo goleador rojiblanco y la fe le duró a su técnico 55 minutos en el primer partido.

Además, mantener a Williams de '9' le abre a Valverde la opción de devolver a la banda al capitán Iker Muniain, al que, también sorprendentemente, restó protagonismo el curso anterior tras liderar un tremendo inicio que permitió al Athletic vivir el Mundial de Catar en posiciones de Liga de Campeones.

De todos modos, como casi todos los años, el conjunto vasco acomete la temporada con una plantilla muy similar a la anterior ante su reducido mercado y su cada vez menos capacidad de fichar.

Este año ha llegado Iñigo Ruiz de Galarreta, que no deja de ser el retorno de una 'perla' que no pudo plasmarse en Bilbao por las lesiones y la falta de oportunidades. 'Galaxy' llega para ser titular, pero no parece que para elevar demasiado un medio campo que si algo tiene que hacer bien es presionar.

De como le salga esa presión, que Valverde quiere casi siempre asfixiante y en campo rival, dependerá buena parte del éxito, la decepción o el fracaso del Athletic esta temporada. Y con ella deberá limar todo lo posible la falta de definición de sus delanteros.

De entre esos hombres atacantes, se espera otro paso adelante más de los dos jóvenes llamados, junto al meta internacional Unai Simón, a liderar al equipo en breve: Oihan Sancet y Nico Williams.

El primero ya ha dado muestra de su compromiso con la entidad renovando para una década y la continuidad del segundo se está convirtiendo en una patata caliente para que presidente Jon Uriarte, ya que acaba contrato en 2024 y puede irse gratis a final de temporada.

Por lo demás, también ilusionan el 'cachorro' Unai Gómez, un zurdo dinámico y con llegada con look 'setentero', y el lateral izquierdo Imanol García de Albéniz. De Gallarta, como Asier del Horno y Manu Sarabia, otros legendarios zurdos, es también exquisito en el centro pero está recién salido de una grave lesión durante su cesión al Eibar.

Los clásicos Oscar de Marcos y Yuri Berchiche en los laterales y Mikel Vesga en medio campo se perfilan de nuevo titulares en un once al que también aspiran Julen Agirrezabaka, Iñigo Lekue, Dani García, Ander Herrera, Alex Berenguer, Raúl García y el joven Adu Ares.

Todos de la confianza de Valverde, que también parece contar con Beñat Prados y Peru Nolaskoain, los dos de regreso tras cesiones, ante los problemas que le han aparecido en el centro de la defensa. Y que le amenazan, para empezar, el debut liguero de este sábado ante un rival de postín: el Real Madrid. El equipo preferido como contrario en La Catedral. Un clásico en agosto con los puntos en juego.

Todo apunta a que al conjunto blanco le espera casi el mismo Athletic de siempre, con Galarreta y sin Iñigo Martínez, y con las mismas aspiraciones que todos los años: una clasificación europea que en el último lustro le ha sido esquiva. Ganar al Madrid sería la mejor manera de empezar a revertir esa situación.

Ramón Orosa