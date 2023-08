El PSV sella media clasificación y el Klasvík mantiene el sueño de las Islas Feroe

Redacción deportes, 8 ago (EFE).- El PSV Eindhoven inició con paso firme su eliminatoria de la tercera ronda de la previa de la Liga de Campeones de fútbol con una victoria contundente sobre el Sturm Graz (4-1) en una jornada en la que el Klaksvík, tras superar 2-1 al Molde, mantiene el sueño de las Islas Feroe de clasificar a un equipo para una competición europea por primera vez en su historia.

El PSV tiene ganas de Liga de Campeones. No disputa la liguilla desde la temporada 2018/19, hace casi un lustro, y no quiere dejar escapar la oportunidad de romper su mala racha. Sin Xavi Simons, su estrella el pasado curso y ahora en el Leipzig, ya ganó la Supercopa de los Países Bajos al Feyenoord hace solo unas jornadas. Y, días después, ha demostrado de nuevo su fortaleza con una victoria sobre el Sturm Graz austriaco, que parece que volverá a quedarse fuera de una liguilla que no disputa desde el año 2000.

El sustituto de Simons, Noa Lang, el fichaje más importante del PSV este verano, ya brilló en la final de la Supercopa con el tanto que tumbó al Feyenoord. Ante el Sturm Graz, disputó un buen encuentro y dio una asistencia a Luuk de Jong, que firmó el segundo y el tercer gol del PSV Eindhoven. Johan Bakayoko, con un par de asistencias, también culminó la jornada con un gran duelo en el que Isaac Babadi e Ibrahim Sangaré completaron la goleada que maquilló Gorenc Satankovic.

Además del choque del PSV Eindhoven, casi todos los focos apuntaron al sorprendente Klasvík de las Islas Feroe. Representando a una población de 5.000 habitantes, los jugadores del Klasvík asumieron el reto de mantener con vida la eliminatoria ante el Molde noruego. Lo consiguieron. Remontaron el gol de Magnus Eikrem al inicio de la segunda parte y Arni Frederiksberg, con dos tantos, el segundo espectacular tras romper la red de la portería del Molde con un trallazo desde fuera del área, se erigió como el héroe local.

Ahora, el Klasvík sólo tiene que seguir la trayectoria que le ha llevado al éxito en las dos anteriores eliminatorias. Ambas, las resolvió en el partido de vuelta después de empatar sin goles en su estadio. Su primera víctima fue el Ferencvaros húngaro y la segunda el Häcken sueco. La tercera podría ser el Molde noruego y, si no hay sorpresas, la final la disputaría ante el Galatasaray.

Y es que el conjunto turco se deshizo sin problemas a domicilio del Olimpija Ljubljana esloveno (0-3) con los aciertos de Karem Akturkoglu, Dries Mertens e Ibrahim Dervisoglu para conseguir el mismo resultado del Braga ante el Topolyai Sport Club (TSC) serbio. El cuadro portugués también ganó 3-0 y, si no hay sorpresas, ambos equipos estarán en la última ronda previa a la liguilla de la Liga de Campeones.

En Dinamarca, el Sparta Praga y el Copenhague dejaron en el aire la pelea por alcanzar esa tan deseada liguilla. El Sparta no la disputa desde la temporada 2005/06 y el Copenhague ya lo consiguió el curso pasado. Al conjunto escandinavo se le escapó vivo su rival, que arrancó un empate sin goles milagroso, porque Viktor Claesson y Roony Bardghji estrellaron contra el palo de la portería checa dos disparos que podrían haber dado ventaja al Copenhague.

Y el Raków Czestochowa, campeón de la Ekstaklasa polaca la pasada campaña, mantiene vivo su sueño de disputar por primera vez la liguilla de la Liga de Campeones. El Aris Limassol chipriota es su penúltimo escollo y, de momento, lo ha superado. Ganó 2-1 con tantos de Vladyslav Kochergin y de Fabian Piasecki desde el punto de penalti. La diana Mihlali Mayambela, a falta de un minuto para el final, estropeó la fiesta al Raków y dejó abierta la eliminatoria.

- Martes 8 de agosto:

Copenhague (DEN) 0 - Sparta Praga (CZE) 0

Raków (POL) 2 - Aris (CYP) 1

PSV (NED) 4 - Sturm Graz (AUT) 1

Klaksvik (FAR) 2 - Molde (NOR) 1

O. Ljubljana (SLO) 0 - Galatasaray (TUR) 3

Braga (POR) 3 - TSC (SRB) 0.

- Miércoles 9 de agosto:

20.00. Panathinaikos (GRE) - Olympique Marsella (FRA)

20.30. Slovan Bratislava (SVK) - Maccabi Haifa (ISR)

20.45. Rangers (ESC) - Servette (SUI)

- Aplazado:

AEK (GRE)-Dinamo Zagreb (CRO). EFE

