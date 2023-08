El PSOE estudiará jurídicamente si tiene "interés" recurrir al Supremo la decisión de la JEC sobre los votos nulos

La ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que estudiarán jurídicamente si "tiene algún interés" adoptar alguna medida más y acudir al Supremo tras la decisión de la Junta Electoral Central de desestimar el recurso del PSOE que pedía revocar el escrutinio de los votos emitidos en Madrid en las elecciones generales del pasado 23 de julio. En declaraciones a los periodistas desde San Roque (Cádiz), Montero ha señalado que el PSOE no va a hacer de este asunto "ningún caballo de batalla" una vez que la JEC se ha pronunciado a este respecto. No obstante, la ministra ha defendido que el PSOE estaba "en su derecho" de pedir el recuento de lo que ha dicho era "un número importante de votos" que se habían declarado nulos en Madrid. RECURSOS ANTE LAS JUNTAS ELECTORALES El PSOE pidió revisar todo los votos nulos del 23J en Madrid, pues según sus cálculos, si se validara el 4,43% de las 30.200 papeletas que fueron calificadas como nulas, los socialistas podrían 'recuperar' el escaño que ganó el PP tras el recuento del voto exterior. Pero la Junta provincial de Madrid ya rechazó esa reclamación alegando que daría lugar a una "dilación injustificable" que afectaría de "forma desmesurada" la realización del escrutinio general sin que se percibiera que una revisión de los votos nulos fuera a alterar "las diferencias que dan lugar al resultado final". Su conclusión es que la petición no era "viable jurídicamente" y sólo se basa en una "especulación infundada, en función de valoraciones estadísticas". Las socialistas no aceptaron esa resolución y recurrieron a la Junta Electoral Central que, en una reunión celebrada este lunes, volvió a negar su pretensión de revisar el recuento de los votos nulos. DOS MESES PARA RECURRIR Según la resolución de la JEC, recogida por Europa Press, para adoptar "una decisión tan grave" como revisar el escrutinio general hecho por la Junta Electoral Provincial de Madrid "es preciso invocar argumentos de peso", y en cambio subraya que desde el PSOE "no se aduce ningún motivo o indicio de irregularidad" en el tratamiento de los votos nulos, y ni siquiera se cuestiona el procedimiento seguido. Con su decisión, se mantiene el escrutinio que hizo la Junta Electoral Provincial de Madrid, que puede proceder a la proclamación de resultados. A partir de ahora, sólo cabe la interposición de ese recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses, pero el PSOE tiene que dilucidar si le interesa.