Compromís acusa a la G. Valenciana de "colapso educativo" por el "peor proceso de adjudicaciones docentes en ocho años"

El diputado de Compromís en Les Corts Gerard Fullana ha acusado al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de generar un "colapso educativo" después de que "más de 21.000 docentes sufran el retraso en la adjudicación en un colapso educativo sin precedentes en la educación pública valenciana". Así lo ha denunciado la coalición Compromís que ha calificado la situación como "el peor proceso de adjudicación de los últimos ocho años". Compromís ha señalado que con la entrada del gobierno de Botánico del 2015 "no solo se consiguió sacar las adjudicaciones en tiempos y forma, sino que se ampliaron las plazas previstas". En la actualidad, "el gobierno de coalición del Partido Popular y la extrema derecha de Vox no han sido capaz ni de sacar a tiempo lo que ya estaba previsto". Compromís ha señalado que hasta en el momento más complicado de la pandemia, "las adjudicaciones salieron mucho antes que en la actualidad". Este hecho se suma al "cuestionamiento" de los recursos de personal para la escuela pública que ha hecho el conseller de Educación, José Antonio Rovira, quien afirmó en una entrevista en 'El Mundo' que "ya hay directores de institutos institutos que no saben qué hacer con tanto profesor". Fullana ha aseverado que "no sobran ni recursos ni profesorado en las aulas valencianas, lo que sobra es un conseller de Educación incapaz de gestionar y que tiene a 21.000 personas que no saben donde entrarán a trabajar en tres semanas, lo que sobra es un conseller que siendo alto cargo educativo en el gobierno de Zaplana y Camps miraba hacia otro lado mientras se hacían desaparecer los recursos del alumnado". Compromís ha recordado a Rovira que desde que él fue director territorial de Educación en 2014, "los recursos en personal educativo se han incrementado en un 53%, y hoy trabajan 14.839 docentes más en la educación pública y concertada". Además, en el mismo periodo de tiempo se han consolidado 22.610 plazas de docentes en procesos de oposiciones. Fullana ha destacado que "el número de alumnos por profesores en las aulas es determinante para el futuro educativo y especialmente para la inclusión, y que hay que seguir avanzando para situarnos a la altura otros países europeos". Así mismo el portavoz de Educación de Compromís ha acusado a Rovira y Mazón "de activar el ventilador previo a los recortes" y ha añadido que "preparan el terreno para beneficiar a los cuatro de siempre a expensas de los 800.000 alumnos valencianos y valencianas".