Carlos Sastre:"Bahamontes fue genio y figura"

Redacción deportes, 8 ago (EFE).- Carlos Sastre, ganador del Tour de Francia 2008, recordó a Bahamontes como "un corredor genio y figura forjado a sí mismo" y como persona "muy especial", con quien mantenía una estrecha relación personal.

"Para mí es un día muy triste, tenía relación con él, pero sobre todo mi padre. En los últimos años hemos ido viviendo su evolución. Lo pasó mal desde el covid y estuvo luchando desde entonces. Se recuperó bastante pero luego fue cayendo. La noticia me ha dejado hundido, a mí me quería mucho. Cuando me hicieron el homenaje en mi pueblo se presentó con 90 años junto a Indurain y Pedro Delgado", comentó a EFE desde Ávila.

Sastre antepone el aspecto humano al deportivo, y que el Águila de Toledo siempre se preocupó de aconsejar al abulense en sus participaciones en el Tour.

"Le admiraba, me reía mucho con él. Junto a Julio Jiménez comentaba sus duras vivencias, y ambos lo contaban de forma única. Lo pasé muy bien con él. Cuando corría me llamaba para darme consejos, era raro el año que no me llamaba, siempre estaba pendiente de mí", recuerda.

Entre los consejos de Bahamontes a Sastre, siempre prevalecía el objetivo de ganar el premio de la montaña.

"Siempre me decía que tratara de ganar una etapa y la clasificación de la montaña", rememora Sastre.

Como corredor, "Fede fue un ciclista que abrió las puertas a muchos que llegamos después. Lo que hizo no fue sencillo, era un corredor genio y figura , forjado a sí mismo a fuego lento, como una espada toledana y duro como un roble, era inteligente, adelantado a su época", concluyó. EFE

