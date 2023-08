Buxadé reivindica que Vox tiene que entrar en la Mesa del Congreso como tercer partido más votado

El vicepresidente de Acción Política y eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, ha defendido que su partido tiene que tener algún puesto en la Mesa del Congreso la próxima legislatura, ya que son el tercer partido con más representación, 33 escaños, tras el 23J. "Vox es el tercer partido de la Cámara, razonablemente tiene que estar en la Mesa y vamos a hacer lo posible para que eso suceda", ha subrayado Buxadé este martes en una entrevista en Cadena Cope, recogida por Europa Press. El dirigente ha incidido en que la elección de la Mesa y de la persona que preside el Congreso el próximo 17 de agosto es "muy relevante", señalando que Vox va a trabajar para formar parte teniendo claro sus aliados y "quiénes no lo son nunca: Bildu, ERC y Junts", sin mencionar al PNV. CON BATET, EL CONGRESO "SOMETIDO" AL GOBIERNO Buxadé ha criticado que con la socialista Meritxell Batet la Presidencia del Congreso ha sido "títere", "sometida" al Gobierno. "Lo que queremos es un presidente que ejerza el Poder Legislativo y su primera función, la de controlar la acción del Gobierno, cosa que no se ha hecho", ha reprochado. También ha recordado que no van a ser un obstáculo y apoyarían al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, si se presenta a la investidura, "para evitar un gobierno que destruya a España" y ponga en riesgo "la convivencia y el respeto al orden constitucional", si bien ha afeado a los 'populares' que en la campaña electoral "demonizaran a Vox" llamando al voto útil y "blanquearan al PSOE" ofreciéndole pactos de Estado. Sobre la nueva negativa del PNV a apoyar a Feijóo pese a la renuncia de Vox a entrar en el Gobierno, Buxadé ha dicho que no le sorprende la decisión de la formación vasca y la ha vinculado al "tacticismo" ante las autonómicas del año que viene en Euskadi.