YPF logra un préstamo de 375 millones de CAF para remodelar dos refinerías

Buenos Aires, 7 ago (EFECOM).- CAF Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe concedió a la petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, un crédito por 375 millones de dólares (341 millones de euros), informó este lunes el organismo financiero.

Según precisó CAF en un comunicado, los fondos serán destinados a financiar mejoras en los complejos industriales de YPF en las localidades de La Plata y Luján de Cuyo que permitirán aumentar la producción de combustible bajo en contenido de azufre.

La financiación constará de un tramo A de 50 millones de dólares y de un tramo B de 325 millones de dólares, movilizando de esta forma capital privado de entidades financieras internacionales: los bancos Santander; Industrial and Commercial Bank of China; Panama Branch; Cargill Financial Services International; Citigroup; Bank of China; y Banco Latinoamericano De Comercio Exterior.

El plan de inversiones de YPF, desplegado en los complejos de La Plata (provincia de Buenos Aires) y Luján de Cuyo (provincia de Mendoza) fue iniciado en 2019 y continuará desarrollándose durante los próximos dos años.

Como resultado del proyecto, para 2026 el 71 % de los combustibles producidos por YPF será bajo en azufre.

Además, la iniciativa ampliará la capacidad de refino de la empresa -la mayor productora de hidrocarburos de Argentina- y generará, durante el periodo de obra, 1.600 puestos directos de trabajo y 3.200 indirectos. EFE

