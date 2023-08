Temas del día de EFE España del lunes 7 de agosto de 2023 (13.30 horas)

ELECCIONES GENERALES

Madrid - El PNV se ha reafirmado este lunes en su decisión de no facilitar una hipotética investidura del candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, pese a que Vox haya ofrecido su apoyo a los 'populares' sin condiciones.

(Texto) (Foto)

- El Gobierno cree que la decisión de Vox de ceder sus votos al PP la tenían pactada

- Sumar no descarta que un nacionalista o un independentista pueda presidir el Congreso

- Jordà (ERC) cree que el independentismo o el PNV estará en la Mesa del Congreso

- UPN "mantiene y ratifica" su apoyo a Feijóo en una posible investidura

OLA CALOR

Madrid- El Ministerio de Sanidad y Protección Civil han pedido precaución ante la primera ola de calor de agosto, que empieza este lunes y llegará a su su pico máximo, previsiblemente, este miércoles, con máximas que pueden rebasar los 40 grados en ciudades como Burgos o Soria y los 44 grados en el sur.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

INCENDIOS FORESTALES

Sevilla- Los efectivos de lucha contra el fuego mantienen estabilizado y sin riesgo para las viviendas el incendio de Puerto Real (Cádiz), han logrado controlar el de Portbou (Girona) y siguen trabajando en el perímetro del incendio de Bonares (Huelva) para su control.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

DIVORCIOS MASCOTAS

Madrid - Año y medio después de la reforma del Código Civil que obligó a precisar el destino de las mascotas en los divorcio como seres sintientes, las soluciones son dispares, aunque hay un común denominador: si hay niños, el animal va con ellos.

(Texto enviado a las 7.30 horas) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 21436532 y otros)

ANÁLISIS DROGAS

Barcelona - El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña ha incorporado unos equipos que permiten identificar en la sangre y en la orina drogas nuevas que son activas a muy baja concentración, lo que resulta clave para investigar los casos de sumisión química.

(Texto enviado a las 9.59 horas. 547 palabras) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 10027895 y otros)

AGRESIÓN SEXUAL

Málaga - Dos policías locales de Marbella han ingresado en prisión provisional tras ser detenidos como presuntos autores de las agresiones sexuales denunciadas por dos jóvenes de origen sudamericano que se encuentran en situación irregular en España.

(Texto enviado a las 9.32 horas. 327 palabras)

MISIÓN AEOLUS

Madrid - La Agencia Espacial Europea (ESA) acaba de lograr una hazaña pionera, la reentrada asistida en la atmósfera terrestre de un satélite, el Aeolus. El resultado final fue un éxito, pero hubo sustos, como una reconfiguración del GPS, y decisiones que tuvieron que tomarse muy rápido.

(Texto enviado a las 12.40 horas. 927 palabras)

SERIES PLATAFORMAS(CRÓNICA)

Madrid - Selena Gómez, Steve Martin y Martin Short se convierten de nuevo en los vecinos detectives de "Solo asesinatos en el edificio" ("Only Murders in the Building") en una tercera temporada que llega este martes a Disney+, con incorporaciones como las de Meryl Streep o Paul Rudd. Por Alicia García de Francisco.

(Texto enviado a las 8.18 horas. 627 palabras) (Foto)

FESTIVAL MÉRIDA

Mérida - El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida presenta su octavo y penúltimo montaje de esta edición, "Salomé", dirigido por Magüi Mira, en un reparto compuesto, entre otros, por Belén Rueda, Luisa Martín , Pablo Puyol y Juan Fernández, quienes se subirán a la escena del Teatro Romano del 9 al 20 de agosto.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

(Rueda de prensa a las 11.30 horas)

CAP ROIG

Palafrugell (Girona) - La creadora de éxitos Lola Índigo, que ha llevado sus discos 'Akelarre' y 'La niña' al número uno en ventas y a conseguir más de 300 millones de reproducciones en plataformas digitales, presenta en Cap Roig su último trabajo, 'El Dragón', en el marco de una gira por España y Latinoamérica.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Concierto a las 22:00 horas)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

-- Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- A casi diez días de la constitución de las Cortes, los diputados continúan esta semana y hasta el 16 de agosto formalizando el procedimiento de credenciales para poder ocupar su escaño en el Congreso, después de que en la primera semana de plazo lo hiciera ya un tercio de los parlamentarios. Congreso de los Diputados (Texto) (Foto) (Vídeo).

CULTURA Y TENDENCIAS

18:00h.- A Coruña.- FESTIVAL CÓMIC.- Inauguración de la XXVI edición del Salón Internacional do Cómic Viñetas desde o Atlántico. Kiosco Alfonso. (Texto) (Foto)

22:00h.- Palafrugell.- CAP ROIG.- Lola Índigo actúa en Cap Roig. Jardines de Cap Roig. (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:00h.- La Unión (Murcia).- CANTE MINAS.- El grupo de baile flamenco catalán de los hermanos Vivancos protagoniza la tercera flamenca del Festival de Cante de las Minas. Antiguo mercado público. (Foto)

EFE

rb/mcm

Redacción EFE Nacional

(34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245