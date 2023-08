Scariolo y Rudy respaldan la decisión de Ricky: "Tenemos que estar cerca de él"

Málaga, 7 ago (EFE).- El entrenador de la selección española, Sergio Scariolo, y el capitán Rudy Fernández mostraron su apoyo a la decisión de Ricky Rubio de renunciar a la competición para cuidar su salud mental, un acto que creen "valiente" y que les empuja a estar "lo más cerca posible de él" y respetando "su privacidad".

El tema de la renuncia de Ricky Rubio llegó a la concentración en Fuengirola (Málaga), donde los 16 jugadores de la prelista se preparan para los próximos amistosos contra Eslovenia y Estados Unidos, anteriores al Mundial de Indonesia, Japón y Filipinas, y fueron Scariolo y Rudy los portavoces para reivindicar y respaldar el paso que ha dado el base nombrado MVP en el último Mundial: el de China 2019, que ganó España, tras derrotar en la final a Argentina.

"Creo que es un tema muy personal suyo. Tenemos que estar lo más cerca que podamos de él para apoyarle", declaró Sergio Scariolo, que añadió que Ricky "no es sólo un jugador, es casi un sobrino para mí".

"Es una persona muy cercana y eso es lo que cuenta. Debemos dejarle su privacidad y esperar al momento en que se encuentre con energía y así pueda volver a disfrutar del baloncesto", analizaba el entrenador de España tras el entrenamiento de este lunes.

También aportó su visión Rudy Fernández: "Nosotros somos conscientes de la necesidad que tiene de que estemos a su lado. Hay que respetarlo, creo que es una persona muy valiente. Ha tomado esta decisión pensando en él y en su bienestar".

"Me siento un poco fastidiado por no haberme dado cuenta en esa situación, porque hemos estado con él y no hemos sido capaces de verle", asumía el jugador del Real Madrid, que cree ahora mismo deben "respetar su decisión" porque "sabemos que cuando vuelva será con una sonrisa".

Rudy apeló a la unión del grupo, que ahora debe rendir más homenaje que nunca a la denominación 'La Familia', ya que "hay que estar más juntos que nunca, esto no cambia nada, nosotros vamos a seguir pensando en lo que tenemos que hacer, que es estar al cien por cien en la preparación del mundial".