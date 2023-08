Scariolo exige el máximo a España para no ser un equipo "normalito" en el Mundial

Málaga, 7 ago (EFE).- El seleccionador de España de baloncesto, el italiano Sergio Scariolo, advirtió de que hay déficit en el puesto de base por las bajas de Ricky Rubio y Lorenzo Brown, por lo que la selección deberá dar "un plus" para no ser "un equipo normalito" en el próximo Mundial de Indonesia, Japón y Filipinas.

"No es una cuestión de roles, sino de acciones. Tenemos que generar un poco más", advierte Scariolo, que piensa que hay un "déficit de manejo que es evidente" en el equipo, sin Ricky Rubio ni Lorenzo Brown, por lo que habrá que "buscar fórmulas y subir un nivel más de nuestra defensa para aprovechar el campo abierto".

"No hay secreto ni receta mágica", dijo el técnico nacido en Brescia, que tiene claro que si España no saca "ese plus que casi siempre hemos conseguido y que cada vez es más difícil", será "un equipo normalito".

El entrenador de España también valoró de manera positiva la vuelta a los entrenamientos de los 16 jugadores preseleccionados que estarán presentes en el triangular de amistosos por el centenario de la Federación que se celebra el próximo fin de semana en el pabellón malagueño del Martín Carpena.

"Hemos vuelto al trabajo tras dos días de descanso y todos han vuelto en buenas condiciones. Vamos con ganas de competir de manera digna en este torneo de máximo nivel", indicó Scariolo, consciente de la dificultad que tendrá jugar contra la Eslovenia de Luka Doncic o el combinado de Estados Unidos, dos teóricos favoritos para ganar el Mundial.

"De este grupo de jugadores saldrán los 12 que jugarán el Mundial, tocando madera de que no haya problemas físicos con ninguno. Hay que tirar para adelante con energía y sabiendo de la dificultad de la tarea", terminó el seleccionador, que insta a estar unidos para superar la última baja sensible de Ricky Rubio por razones de salud mental, una decisión que apoya y comprende. EFE

1012009

afl/arh