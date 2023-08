PP defiende que López Miras "no da ni un paso atrás en la defensa y protección del Mar Menor"

El viceportavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional, Víctor Martínez-Carrasco, ha denunciado que "el que miente es José Vélez, porque Fernando López Miras no da ni un paso atrás en la defensa y protección del Mar Menor". Martínez-Carrasco ha salido así al paso de las declaraciones del secretario general del PSRM, Pepe Vélez, que acusó a Miras de "mentir a la ciudadanía, dejando pasar el tiempo a conciencia y no ha hecho el Plan de Ordenación de la Cuenca Vertiente al Mar Menor para que caducara la moratoria urbanística temporal y favorecer a unos pocos a costa de desproteger La Laguna". Según el PP, Vélez "vierte falsas acusaciones para generar una alarma infundada: no hay nueva delimitación del área de exclusión de nuevos desarrollos urbanístico, es exactamente la misma que había antes, y con los mismos condicionantes". "Quizá el problema sea que Vélez no se sabe ni la normativa, y así es difícil que tenga consistencia ninguna valoración que haga", ha apuntado el diputado regional, que al respecto ha explicado que "tanto la primera moratoria como la prórroga actual deja fuera los ensanches de los suelos urbanos consolidados, como el caso de las Dunas", y ha subrayado que "el Decreto Ley del Gobierno regional continúa fijando una máxima normativa: seguir protegiendo al Mar Menor de nuevos desarrollos urbanísticos". A su juicio, "lo que en realidad molesta a Vélez es que ha sido Fernando López Miras el que ha arreglado la chapuza legislativa del PSOE en la Asamblea Regional que, de haberse aplicado, hubiera acabado con la moratoria urbanística en el Mar Menor". "Gracias al Decreto Ley aprobado por el Gobierno regional, se mantendrá la suspensión temporal de nuevos desarrollos urbanísticos en el entorno del Mar Menor hasta que se complete la ordenación equilibrada de toda la cuenca vertiente a través del Plan de Ordenación Territorial", ha apuntado el viceportavoz. Martínez-Carrasco ha incidido en que "el Gobierno regional trabaja y sigue trabajando en la elaboración de ese Plan de Ordenación Territorial, en cuya elaboración no se ha perdido ni un solo minuto", y ha recordado que "en su tramitación parlamentaria se redujo casi a la mitad el plazo para su elaboración y aprobación, al tiempo que se amplió el ámbito de actuación considerablemente". Finalmente, el diputado regional ha instado al PSOE a que "deje de utilizar políticamente el Mar Menor y apoye el Decreto Ley del Gobierno regional que garantiza la prórroga de la moratoria urbanística, introduce mejoras técnicas y dota de mayor seguridad jurídica a los afectados", y al respecto ha apuntado que "si no fuera por la iniciativa del Gobierno de López Miras, la chapuza del PSOE hubiese puesto en peligro la protección del Mar Menor".