Mazón ve "impresentable" que haya tres meses seguidos de "recortes" en el trasvase "contra los informes técnicos"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha considerado "impresentable" que haya habido tres meses seguidos de "recortes" en el trasvase "en contra de los informes de los técnicos" que "vienen diciendo que toca trasvasar más de lo que se está trasvasando". Así se ha pronunciado el jefe del ejecutivo valenciano este lunes en Elche, donde ha señalado que estos "recortes" no son "decisiones que sean medioambientalmente insostenibles, ni por mantener ningún caudal de reserva". "Estamos perdiendo la cuenta de todos los trasvases recortados artificial y políticamente", ha señalado. "A mí se me caería la cara de vergüenza decirles a los regantes de Elche: 'Os tocaban 20 y os vuelvo a dejar 15'. Es impresentable. 'Tengo todos los informes a favor para trasvasaros 20, pero a mí me da la gana trasvasaros 15'. Es que no tiene ninguna razón", ha abundado. El presidente ha señalado que "por primera vez en estos años va a haber unidad institucional, de acción, jurídica y social", en la que "unos no van a tratar de disimular, otros no dirán como la Generalitat que nos decía que hacía un recurso y luego no era ni era recurso ni recurría el hachazo".