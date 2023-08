Inflación en Túnez baja en julio por quinto mes consecutivo hasta situarse en el 9,1%

Túnez, 7 ago (EFECOM).- La inflación en Túnez bajó en julio por quinto mes consecutivo para situarse en el 9,1 % interanual, tras alcanzar el pasado febrero el 10,4 %, la tasa más alta de las últimas tres décadas, reveló el índice mensual de precios de consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INS).

La inflación actual se encuentra a niveles del pasado mes de septiembre debido a la desaceleración del encarecimiento de los precios, especialmente de los productos alimentarios, que pasó del 15,2 % en junio al 14,1 % en julio, explicó el INS.

Pese a esta reducción, los precios de los alimentos son un 14,2 % más caros respecto al mismo periodo del ejercicio pasado. Los artículos más afectados son el café en polvo con un aumento del 35 %, la carne ovina y bovina con un 32 % y un 21 % respectivamente, el aceite con un 20 % y los huevos con un 19 %.

En cuanto al sector textil y de calzado, éste se redujo en el último mes del 9,7 % al 9,4 % mientras que los muebles y productos del hogar perdieron dos décimas hasta llegar al 9,5 %.

A finales de 2022, el Gobierno tunecino obtuvo un acuerdo preliminar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un nuevo crédito- el tercero de la última década- de 1.900 millones de dólares tras presentar un programa de medidas que incluía la retirada de los subsidios a productos de primera necesidad y carburantes, reducir el número de funcionarios y privatizar algunas empresas estatales.

Las negociaciones se paralizaron después de que el presidente Kais Said- que se arrogó plenos poderes en julio de 2021- rechazara los "dictados del exterior" y advirtiese de que dicha política de austeridad podría provocar un estallido social no sólo en el país sino en toda la región. En su lugar, Said aboga por la condonación de la deuda externa, la subida de impuestos a los más ricos y recuperar el dinero público malversado en el extranjero.

Durante su participación en un encuentro internacional en Roma sobre la crisis migratoria, el mandatario llegó a proponer la creación de una nueva institución financiera mundial para "establecer un nuevo orden humano donde la esperanza sustituya la desesperanza".

Túnez arrastra una deuda pública récord del 80 % del PIB, agravada por las repercusiones de la pandemia y de la crisis de cereales causada por la invasión rusa de Ucrania, y este año debe reembolsar deudas que alcanzan los 6.200 millones de euros. Como consecuencia, aseguran algunos analistas, el Estado ha reducido su aprovisionamiento de productos básicos subvencionados- como azúcar, arroz o harina-, que han escaseado en los supermercados durante los últimos meses.EFECOM

nrm/may