Exconseller de Junts condenado por el procés avisa que la amnistía no basta para apoyar la investidura de Sánchez

El exconseller catalán Joaquim Forn (Junts) ha advertido de que la amnistía es insuficiente para asegurar el apoyo del los partidos independentistas al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en su investidura para la reelección. Sin un compromiso "claro" no ve posible un pacto. "Sin un compromiso claro en estas cuestiones no veo posible plantear un pacto con Pedro Sánchez", ha señalado el exconseller de Interior que fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión como responsable político de los Mossos durante los altercados del 1 de octubre en Barcelona, en un artículo de Vilaweb recogido por Europa Press este lunes. Forn sostiene que la amnistía no resuelve el conflicto y ha afirmado que no pueden pactar sin abordar cuestiones como el derecho de autodeterminación, la protección del modelo de enseñanza, la presencia de la lengua catalana en Europa y la revisión del modelo de financiación. LA DE ERC LE PARECE SUFICIENTE Sin embargo, la exconsellera de la Generalitat Dolors Bassa (ERC), también encausada por el 1-O, al ser preguntada en este mismo artículo por si una amnistía justifica la investidura de Sánchez, ha defendido que "la amnistía es una buena justificación del apoyo de los partidos independentistas". Bassa ha dicho que en la anterior legislatura reivindicaron la amnistía y la autodeterminación, pero ha valorado que, en sus palabras, se ha reconocido el conflicto, se han concedido indultos y se han hecho cambios en el Código Penal: "Hemos comenzado el camino de la amnistía". También ha reivindicado, además de la amnistía, que la negociación tiene que ir hacia la "desjudicialización del conflicto y mejoras principales para la gente".