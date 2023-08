ERC revela contactos para que PSOE presida el Congreso y que el independentismo o el PNV tengan puesto en la Mesa

La número dos de ERC al Congreso por Barcelona en las elecciones generales, Teresa Jordà, ha desvelado que ya hay contactos para la composición de la nueva Mesa del Congreso y que la apuesta es que alguien del PSOE revalide la Presidencia y que los independentistas o el PNV tengan un puesto en el órgano de gobierno de la Cámara. "Eso está abierto y forma parte de las negociaciones", admite. En una entrevista de este lunes en 'El Periódico' recogida por Europa Press, ha asegurado que el dirigente de En Comú Podem, Jaume Asens, se ha puesto en contacto con su partido aunque su "interlocutor no es Sumar", sino el PSOE más allá de la parte catalana. Ha señalado que los socialistas les han dicho que para ERC y Junts "no habrá ningún tipo de problema con tener grupo propio", lo que valora como --textualmente-- un gesto de buena voluntad para empezar a hablar. También ha sostenido que es "obvio" que para este diálogo necesitan una Mesa presidida por el que define como supuesto progresismo español, en sus palabras, en alusión al Partido Socialista. Jordà ha explicado que a la vez que están negociando la constitución de la Mesa del Congreso con los socialistas, se encuentran hablando con Junts: "Me consta que Albert Batet ha hablado con el 'president' Pere Aragonès y que Jordi Turull está hablando con Marta Rovira". "POSICIONAMIENTOS MAXIMALISTAS" La segunda de la lista republicana en las generales del 23J ha señalado que quiere pensar que "nadie se enrocará en posicionamientos maximalistas" en el marco de la negociación de la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, que provoquen --textualmente-- el riesgo de unas segundas elecciones. "Me acojo a las palabras de Turull cuando dice que tenemos una ocasión de oro", ha indicado Jordà, que ha pedido a Junts ponerse de acuerdo para --en sus palabras-- exigir al PSOE unas condiciones para hacer posible la investidura. También ha instado al PSOE a "poner encima de la mesa ofertas políticas valientes" y ha avisado a Sánchez de que --textualmente-- tiene que pensar en a largo plazo y no ser esclavo de tacitismos coyunturales. Sobre la negociación, ha sostenido que la mayoría de los catalanes apuestan por "un referéndum pactado con el Estado" y ha marcado como vitales el nuevo modelo de financiación para Cataluña y el traspaso de Rodalies. "No nos valen brindis al sol. Cuando hablamos del traspaso de Rodalies y de recursos, tienen que tener una fecha. También la reducción del déficit fiscal, en qué se traduce y cuándo", ha explicado.