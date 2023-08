El PSOE dice que el apoyo de Vox a Feijóo no es casual, sino que se pactó "en secreto": "Abandonen la impostura"

La ministra Portavoz del Gobierno en funciones, la socialista Isabel Rodríguez, ha reclamado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que deje "la impostura" y reconozca que el apoyo de Vox a su eventual investidura es un acuerdo, uno más, firmado en "reuniones secretas". "No nos hagan creer que es fruto de la casualidad, es fruto del acuerdo, que ya fue castigado en las urnas el pasado 23 de julio, que dijeron no al retroceso y sí al avance", ha proclamado Rodríguez en un vídeo compartido este lunes por el PSOE en redes sociales. Rodríguez sostiene que el movimiento de Vox es un acuerdo con el PP como los alcanzados tras los comicios del 28 de mayo "a cambio de" dar los 'populares' a los de Abascal "vicepresidencias, presidencias de parlamentos autonómicos y distintas concejalías y ayuntamientos". Acuerdos que, a juicio de la ministra, consisten en "negar el cambio climático y la ciencia, acabar con las políticas públicas en la lucha contra la violencia de género, pactar la retirada de las banderas del Orgullo y censurar la cultura". "Señor Feijóo, abandone la impostura de querernos hacer creer que es una sorpresa el ofrecimiento de Vox. No es más que el acuerdo que ustedes han sellado en esas reuniones secretas", ha criticado la titular de Política Territorial en funciones.