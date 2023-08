El PP anima al PNV a replantearse su negativa a Feijóo porque "las circunstancias son distintas" sin Vox en Gobierno

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha instado al PNV a replantearse su negativa inicial a apoyar la investidura de Alberto Núñez Feijóo, pues considera que "las circunstancias han cambiado" ya que no va a haber un Gobierno de coalición con Vox. En todo caso, ha abogado por "normalizar" los pactos con Vox, garantizando que el PP puede hablar con "todos", y también "poner límites". "Hay que normalizar, tener la capacidad de hablar y pactar con todos y poner límites", ha afirmado en una entrevista en Cadena Cope, recogida por Europa Press. Tras señalar que PP y Vox son dos partidos diferentes, ha apuntado que la formación de Santiago Abascal respeta la Constitución y, por tanto, es "constitucional". "Respetamos a todas las fuerzas, pero cada uno tiene sus principios y no coincidimos en todo", ha añadido. Bendodo ha valorado como un paso importante para ayudar a la gobernabilidad del país el anuncio de Vox de que apoyará una investidura de Feijóo sin exigir entrar en el Gobierno. A su juicio, es un "sí" que "facilita", "da luz" y cambia el escenario a los partidos que se habían decantado en contra, como el PNV: "Ahora las circunstancias son totalmente distintas". "Ayer (domingo) se dio un paso importante para la gobernabilidad del país y las reglas del juego cambian. Los partidos que se posicionaron anteriormente... Ahora son circunstancias totalmente distintas", ha valorado al ser preguntado si cree que el movimiento de Vox hará cambiar de opinión al PNV, de momento en el 'no' a Feijóo. Bendodo ha reiterado que el PP quiere un gobierno "fuerte, amplio y en solitario" que tome las riendas del país "cuanto antes" y ha asegurado que los españoles lo que desean es que asuma el mando el partido que ha ganado las elecciones. Sobre si darían a cambio al PNV un puesto en la Mesa del Congreso, el dirigente 'popular' ha dicho que no van a renunciar a "ninguna batalla" y ha subrayado que el PP es un partido de "amplio espectro" que seguirá hablando y negociando con "discreción". CON JUNTS NO, QUE ESTÁ FUERA DE LA CONSTITUCIÓN Bendodo ha manifestado que la intención de Feijóo es presentarse a la investidura y sumar los apoyos necesarios, a la par que ha descartado que negocien con Junts, el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont, porque "está fuera de la Constitución". Ha señalado que no tiene "ninguna duda" de que la "buena relación" entre su formación y Coalición Canaria en las islas, donde gobiernan juntos, va a facilitar el apoyo a la eventual investidura de Feijóo. El PP y Coalición Canaria "son dos partidos que tienen muy buena relación y están llegando a acuerdos muy importantes para las Islas Canarias", ha destacado, y ha señalado que cree que "esa buena relación va a facilitar el apoyo" ante una investidura. "No tengo ninguna duda, hay que trabajarlo, toda negociación es difícil, pero estamos convencidos de que con manos tendidas y con diálogo se puede conseguir", ha valorado. Bendodo ha explicado que actualmente están "trabajando" en las negociaciones con CC y que desde el Partido Popular esperan poder confirmar en las próximas horas el apoyo tanto de la formación canaria como el de Unión del Pueblo Navarro, para sumarlos a los 170 que tienen actualmente, contando los 33 de Vox. ES DIFÍCIL NO SER INVESTIDO POR CUATRO VOTOS En su opinión, es "difícil" que, "a falta de cuatro votos", "no sea" presidente del Gobierno un candidato como Feijóo, que "ganó las elecciones" y cuenta con más respaldo que el PSOE, que por ahora solo --ha comparado-- solo tiene asegurado los 30 escaños de Sumar. "Por mucho que Pedro Sánchez construya un marco distinto, hoy el PP tiene más apoyos", ha sentenciado. Además, durante la misma entrevista, Bendodo ha afeado al actual presidente del Gobierno en funciones y a sus ministros que estén de vacaciones "en plena Presidencia española de la Unión Europea": "Ellos sabrán". Para Bendodo, Sánchez tiene ante sí la posibilidad de permitir que Feijóo gobierne en solitario. O, por el contrario, dejar al país en una situación de "bloqueo" que conduciría a una repetición de elecciones, o intentar ser presidente de un "Frankenstein plus" con 24 partidos, incluidos los independentistas, ha criticado.