El BNG reclama al PSOE el reconocimiento de Galicia como Nación y avisa de que no dará un "cheque en blanco"

El diputado electo del BNG, Nestor Rego, ha sostenido que su formación no dará "un cheque en blanco a nadie" para facilitar una investidura de Pedro Sánchez y ha apostado por "fortalecer" el autogobierno de Galicia con "un nuevo estatus" que permita su reconocimiento como Nación. Por otro lado, ha reconocido que la formación gallega tiene una "mayor coincidencia de posiciones" con EH Bildu que con el PNV, con quien, pese a todo, mantiene "una relación cordial", y ha defendido que sería positivo que "se pudiese visualizar una mayor unidad de acción de fuerzas soberanistas, nacionalistas o independentistas". En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Rego ha asegurado que la situación política en el Estado "no es en absoluto fácil" y ha afirmado que "sería positivo" que quien tiene la responsabilidad de gobernar buscase fórmulas para conseguir acuerdos con las fuerzas políticas que "representan" a Euskadi, Galicia y Cataluña. A su juicio, el reto del PSOE pasa por "avanzar en los derechos de esas naciones" ya que el BNG "tampoco va a dar un cheque en blanco a nadie". "El PSOE deberá sentarse a hablar con el BNG... lo fundamental es que no exista una repetición electoral y no tenga ninguna posibilidad de gobernar la derecha, pero también que Galicia esté presente en el debate político", ha argumentado. En este sentido, ha apostado por "agrandar y fortalecer" el autogobierno en Galicia con "un nuevo estatus político que reconozca a Galicia como nación y blinde las competencias". Además, ha advertido que cualquier acuerdo futuro con los socialistas "debe pasar por mayores garantías de cumplimiento" que en la pasada legislatura. Por otro lado, ha considerado que sería positivo que se pudiese visualizar "una mayor unidad de acción de las fuerzas soberanistas, nacionalistas e independentistas" del Estado. "Tenemos un papel fundamental y sería una pena desaprovechar esa oportunidad histórica de no avanzar en derechos de las naciones. Todo eso se consigue también con mayor coordinación", ha expresado. Además, ha reconocido que BNG tiene "una mayor coincidencia de posiciones" e incluso una "relación formal establecida" con EH Bildu que con el PNV, en la medida en que ambas son "fuerzas soberanistas de izquierdas". "Hemos concurrido conjuntamente en las elecciones europeas y esperamos hacerlo también en las próximas", ha indicado, para añadir, no obstante, que mantienen "una relación cordial con el PNV". Por último, se ha congratulado por el hecho de que Sumar tenga previsto llevar al Congreso una reforma para permitir el uso del euskera, catalán y gallego en los plenos y ha advertido que se trata de una reivindicación que las fuerzas soberanistas han defendido en pasadas legislaturas.