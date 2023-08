Buruaga: "España es muy grande, los refugiados se pueden acoger en muchos lugares"

San Vicente de la Barquera (Cantabria), 7 ago (EFE).- La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha defendido la construcción de un centro de dependencia en las instalaciones del Psiquiátrico de Parayas (Camargo), donde está proyectado un espacio de acogida de refugiados en virtud de un convenio con el Estado, porque la "primera responsabilidad" es atender a los dependientes de la región.

"España es muy grande, los refugiados se pueden acoger en muchos lugares de España, pero a nuestros mayores, a las personas con discapacidad o con trastorno mental no les podemos mandar a otra comunidad autónoma; les tenemos que atender en Cantabria", ha afirmado Sáenz de Buruaga (PP) este lunes, a preguntas de los periodistas.

El Gobierno de Cantabria, que hasta el 28M gestionaba la coalición PRC-PSOE y ahora es del PP, pidió la semana pasada al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que las instalaciones del Psiquiátrico de Parayas (Camargo), en desuso desde 2016, se dediquen a "un centro de referencia nacional" en dependencia, discapacidad, salud mental o soledad no deseada.

Tanto el Ejecutivo de Cantabria como la Corporación de Camargo, donde tienen mayoría absoluta los populares, se han posicionado en contra de ubicar en ese espacio un centro de refugiados para en su lugar impulsar una residencia de mayores, con el argumento de que es una prioridad, dado el elevado envejecimiento poblacional en la región.

"Desde un primer momento tanto en Camargo como en Cantabria (desde el PP) nos posicionamos en contra y nos comprometimos con los cántabros en la campaña a revertir esa decisión política", ha dicho Buruaga.

La presidenta de Cantabria ha pedido que "no se busque los tres pies al gato" con esta decisión porque "no hay ningún trasfondo político ni ideológico", sino que se toma mirando por los intereses de los cántabros. "En Cantabria ya no gobierna Pedro Sánchez", ha subrayado.

Además, ha asegurado que construir "un centro de referencia nacional" de dependencia en las instalaciones del Psiquiátrico de Parayas también permitiría optar a fondos europeos "sin sacrificar nunca los intereses de la autonomía y los cántabros". EFE

