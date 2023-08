Alzórriz (PSN) dice que el acuerdo alcanzado es el que "necesitaban los navarros" para tener un "gobierno progresista"

El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que el acuerdo alcanzado este lunes con Geroa Bai y Contigo-Zurekin es el que "necesitaban los navarros y las navarras para darle a su tierra un gobierno progresista liderado por María Chivite, que frene las políticas de la derecha y la ultraderecha". En declaraciones a los medios, después de cinco horas de reunión con las otras dos formaciones en el Parlamento de Navarra, Alzórriz, se ha mostrado este lunes "muy satisfecho" del acuerdo con el que Chivite está "a las puertas de ser la primera presidenta de Navarra que repita esa Presidencia y que dé un futuro de protección y progreso a nuestra tierra". Para el socialista, "hoy es un buen día para los navarros y las navarras porque tres fuerzas políticas, lideradas por el Partido Socialista, han hecho realidad lo que ellos votaron el 28 de mayo: un gobierno progresista liderado por María Chivite que hoy tiene, con sus 21 votos, más que los 20 que conforman la derecha y la ultraderecha en este Parlamento". Un Ejecutivo que "sea un estilete a la hora de promover políticas que mejoren y amplíen los derechos y libertades de las personas". "Estamos felices porque después de una dura negociación, como no puede ser de otra manera entre fuerzas diferentes, hemos llegado a un acuerdo, hemos sumado esfuerzos para que la derecha y la ultraderecha se quede en la oposición", ha reiterado. El socialista ha admitido que "queda otra pata en este banco porque necesitamos que EH Bildu se abstenga". En este sentido, se ha mostrado dispuesto a reunirse con la coalición abertzale para explicarle el acuerdo programático. Ha precisado que con Bildu "no vamos a negociar ni acordar un Gobierno" si bien "no tenemos ningún problema" en "avanzar en esa línea de dialogar, de negociar, de acuerdos presupuestarios y cuestiones sociales que mejoran la vida de la gente" como se ha hecho "en la anterior legislatura". Ramón Alzórriz ha reconocido que ha habido "diferencias desde el principio" que ha habido que "limar" para llegar a acuerdos. "Somos partidos diferentes pero hemos sido capaces de poner encima de la mesa lo que nos une y separar lo que nos diferencia", ha valorado. "Más allá de lo que haya ocurrido o no, más allá del tiempo transcurrido, lo importante hoy es que estamos en tiempo y forma para darle a los navarros y las navarras un gobierno progresista que avance en derechos y libertades, que mejore los servicios públicos de nuestra tierra que es para lo que nos han votado", ha manifestado. Preguntado por los plazos para la investidura, el socialista ha señalado que "vamos a ver qué respuesta hay por parte de los grupos políticos externos a este acuerdo porque tienen también que ser partícipes de que hay una ronda de contactos, que tendrán que admitir en un mismo día y, a partir de ahí, hay tres días de plazo para que haya el pleno de investidura". "Creo que los navarros están esperando un gobierno cuanto antes y creo que en esta semana se podrían realizar todos los contactos con los grupos políticos, el pleno de investidura y que tuviéramos ya la presidenta en esta semana nombrada o aprobada en pleno", ha opinado. Preguntado por las desavenencias en torno a la Dirección General de Turismo, Alzórriz ha confirmado que "va a estar dentro del Departamento de Cultura y Deporte, como nosotros siempre habíamos pretendido".