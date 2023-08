Alfaro (Contigo), tras el acuerdo de Gobierno en Navarra: "Tenemos un grado de satisfacción alto"

PAMPLONA, EUROPA PRESS) La portavoz de Contigo-Zurekin, Begoña Alfaro, ha asegurado este lunes que su formación tiene "un grado de satisfacción alto" tras el acuerdo alcanzado con PSN y Geroa Bai para la formación de Gobierno en Navarra, señalando que es "un acuerdo que responde a las demandas de la ciudadanía navarra que tuvieron reflejo en las urnas el pasado 28 de mayo". Alfaro ha asegurado, en declaraciones a los medios en el Parlamento de Navarra, que es "un acuerdo que integra propuestas políticas de calado en el que también se ha hablado de estructuras, se ha hablado de contenidos y, más allá del cansancio propio de estas horas -tras cinco horas de negociación-, estamos con muchísima alegría e ilusión". La portavoz de Contigo-Zurekin, formación que agrupa a Podemos, IUN, Batzarre e independientes, entre otros, ha preferido no entrar en detalles de contenido y de estructura del acuerdo porque las tres formaciones se han emplazado a una reunión final este martes, tras la cual comparecerán ante los medios. "Hoy todavía se han introducido modificaciones, pero esa reunión de mañana sería para darle el 'ok' a esa redacción definitiva", ha indicado. Begoña Alfaro ha asegurado que tiene "un nivel de satisfacción muy alto" por el acuerdo. "Ha costado, siempre hemos dicho que entendíamos que tenía que haberse resuelto antes, pero bien está lo que bien acaba y tenemos un grado de satisfacción alto en todos los aspectos del acuerdo, teniendo en cuenta, lógicamente, que es un acuerdo entre tres fuerzas políticas diferentes. No es el acuerdo que Contigo-Zurekin hubiese suscrito íntegramente, como es lógico, pero sí que es un buen acuerdo fruto del consenso, de la negociación y del debate entre tres formaciones políticas que tienen diferencias ideológicas", ha apuntado. La portavoz de Contigo-Zurekin ha señalado que "se han planteado diversas propuestas, se ha estado debatiendo, se ha estado discutiendo sobre alguna cuestión y ya estamos aquí, nosotros y nosotras queremos mirar al futuro y felicitarnos por el acuerdo". Preguntada sobre si el hecho de que Contigo-Zurekin asuma la cartera de Vivienda, que hasta ahora ha gestionado Geroa Bai y que quería seguir gestionando, puede suponer un problema entre socios, Begoña Alfaro ha señalado que "no debería generar ningún tipo de problema y estoy segura que no lo va a generar". Sobre los plazos que manejan para la formación de Gobierno, ha explicado que "en principio la idea que tenemos es, una vez llegado al acuerdo, aligerar dentro del marco legislativo lógico lo máximo posible los plazos". "Prevemos que pueda ser esta semana o a principios de la próxima, pero eso ya es una cuestión que en el seno de la Mesa y Junta de Portavoces tendrá que acordarse, previa revisión de calendario, plazos legales y demás", ha indicado.