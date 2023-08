Van Aert: "No salto de alegría, pero estoy feliz con la plata"

Redacción deportes, 6 ago (EFE).- El belga Wout Van Aert, medalla de plata en el Mundial en ruta, no daba saltos de alegría en la meta de Glasgow, pero se mostró feliz al sentirse superado solo por el más fuerte, el neerlandés Mathieu Van der Poel.

“No estoy saltando de alegría. pero estoy feliz con la plata. Mathieu Van der Peol fue el más fuerte. Estaba a su rueda en el ataque y pude seguirlo durante 10 segundos, luego me quebré. Tuve la sensación de que los otros rivales también se dieron cuenta rápidamente de que debíamos luchar por el segundo puesto", señaló en meta.

Van Aert reconoció el buen trabajo del equipo belga, así como la superioridad de un solo corredor.

"La posición correcta fue la clave del éxito. Lo hicimos muy bien como equipo, siempre estuvimos al frente. También tengo que agradecer a los compañeros ese trabajo. No siento que hayamos perdido puntos, sólo hubo alguien mejor", explicó.

Van Aert nunca tuvo noticias de la caída de Mathieu van der Poel, ya que el Mundial se corre sin auriculares.

"Por supuesto que no, porque aparentemente todavía es importante para la UCI que corramos sin auriculares. Eso no es de esta época, no tiene sentido. No puedo ser lo suficientemente crítico al respecto", dijo.

Van Aert abundó en la crítica a la prohibición del uso de auriculares. Por ejemplo, los echó en falta cuando la carrera se detuvo por unas protestas.

"Por ejemplo, también hubo esa protesta al principio. No nos enteramos de nada. Te paran en medio de un campo y esperas que la gente venga y diga algo. No tiene sentido que no haya comunicación en una carrera".

"Somos profesionales que estamos acostumbrados a correr con radios. Es una estupidez que no se nos permita su uso en las carreras más importantes", concluyó. EFE

