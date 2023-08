Temas del día de EFE España del lunes 7 de agosto de 2023

INCENDIOS FORESTALES -Sevilla- Los efectivos de lucha contra incendios trabajan para extinguir los fuegos de Bonares (Huelva), ya estabilizado, y de Puerto Real (Cádiz), tras un fin de semana en el que las llamas han castigado especialmente a estas provincias andaluzas y a Portbou (Girona), donde un siniestro, también estabilizado, ha calcinadas 573 hectáreas.

ELECCIONES GENERALES

Madrid - Vox tiende su mano al PP para apoyar la investidura de Alberto Núñez Feijóo, mientras el PSOE sigue con sus contactos para lograr la de Pedro Sánchez, a la espera de que la Junta Electoral Central (JEC) responda sobre su recurso para revisar más de 30.000 votos nulos en Madrid.

DIVORCIOS MASCOTAS

Madrid - Año y medio después de la reforma del Código Civil que obligó a precisar el destino de las mascotas en los divorcio como seres sintientes, las soluciones son dispares, aunque hay un común denominador: si hay niños, el animal va con ellos.

ANALISIS DROGAS

Barcelona - El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña ha incorporado unos equipos que permiten identificar en la sangre y en la orina drogas nuevas que son activas a muy baja concentración, lo que resulta clave para investigar los casos de sumisión química.

VENTAS CALOR

Madrid - Las olas de calor cada vez más prolongadas en el tiempo y con temperaturas más altas no frenan en este verano, y han generado un aumento en las ventas de aires acondicionados del 18 % respecto a julio del año pasado, haciendo peligrar la disponibilidad de estos para el mes de agosto.

COCHE ALQUILER

Madrid - El sector del "rent a car" se prepara para un verano en el que se espera que el turismo recupere las cifras previas a la pandemia, aunque afrontará estas vacaciones con 150.000 vehículos menos que en 2019, según la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos (Feneval).

MISIÓN AEOLUS

Madrid - La Agencia Espacial Europea (ESA) acaba de lograr una hazaña, la reentrada asistida en la atmósfera terrestre de un satélite, el Aeolus. El resultado final fue un éxito, pero hubo sustos, como una reconfiguración del GPS, tensión y decisiones que tuvieron que tomarse muy rápido, relata a EFE la directora de vuelo de la misión, la española Isabel Rojo.

SERIES PLATAFORMAS

Madrid - Selena Gómez, Steve Martin y Martin Short se convierten de nuevo en los vecinos detectives de "Solo asesinatos en el edificio" ("Only Murders in the Building") en una tercera temporada que llega este martes a Disney+, con incorporaciones como las de Meryl Streep o Paul Rudd.

CAP ROIG

Palafrugell (Girona) - La creadora de éxitos Lola Índigo, que ha llevado sus discos 'Akelarre' y 'La niña' al número uno en ventas y a conseguir más de 300 millones de reproducciones en plataformas digitales, presenta en Cap Roig su último trabajo, 'El Dragón', en el marco de una gira por España y Latinoamérica.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- A casi diez días de la constitución de las Cortes, los diputados continúan esta semana y hasta el 16 de agosto formalizando el procedimiento de credenciales para poder ocupar su escaño en el Congreso, después de que en la primera semana de plazo lo hiciera ya un tercio de los parlamentarios. Congreso de los Diputados (Texto) (Foto) (Vídeo).

09:30h.- Logroño.- PAKISTAN RIOJA.- El embajador de Pakistán en España, Shujjat Ali Rathore, participa en una conferencia de prensa, junto a miembros de la Asociación Pakistaní en La Rioja, para informar de la situación en Cachemira Asociación Pakistaní de La Rioja. Beatos Mena y Navarrete 26 (Texto)

13:00h.- Madrid.- JUNTA ELECTORAL.- La Junta Electoral Central (JEC) se reúne para decidir sobre el recurso del PSOE en contra de la denegación de la Junta Provincial de Madrid de revisar todos los votos nulos en urna, que ascienden a 30.300.

ECONOMÍA

10:00h.- Barcelona.- HUELGA AEROPUERTO.- El Departamento de Trabajo lleva a cabo una reunión de mediación entre I-Sec Aviation Security y el comité de empresa de los vigilantes de seguridad de El Prat, que ha convocado huelga a partir del 10 de agosto. Carrer Albareda, 2. (Texto) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

22:00h.- Palafrugell.- CAP ROIG.- Lola Índigo actúa en Cap Roig. Jardines de Cap Roig. (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:00h.- La Unión (Murcia).- CANTE MINAS.- El grupo de baile flamenco catalán de los hermanos Vivancos protagoniza la tercera flamenca del Festival de Cante de las Minas. Antiguo mercado público. (Foto)

