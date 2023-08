Rapinoe: "Parece una comedia de humor negro"

Chicago (EE.UU.), 6 ago (EFE).- Megan Rapinoe, líder de la selección estadounidense, consideró este domingo, tras fallar su intento en la tanda de penaltis que eliminó a su equipo del Mundial contra Suecia en los octavos de final, que este final de partido "parece una comedia de humor negro" y que, a pesar de eso, se retira como internacional orgullosa y "agradecida" por sus éxitos deportivos.

"Es como un mal chiste para mí, parece una comedia de humor negro, fallé mi penalti", dijo Rapinoe en la cadena 'Fox' al acabar el partido contra Suecia, que marcó la eliminación más tempranera de siempre para Estados Unidos, doble campeona mundial consecutiva, en una Copa del Mundo.

"(La portera) Alyssa (Naeher) nos mantuvo con vida, también marcó su penalti, pero este juego es así. No fue nuestro día, pero siempre me siento feliz, agradecida", agregó.

Rapinoe, de 38 años, colgará las botas al finalizar la temporada de la NWSL, la liga de fútbol femenino de Estados Unidos, y disputó este domingo su último partido con la selección estadounidense.

Tras trece penaltis, la guardameta Alyssa Naeher, que también había anotado una pena máxima, tocó el disparo de Lina Hurtig, pero el balón superó la línea de meta por milímetros. Fue necesaria la revisión del VAR, que entregó a Suecia el billete para los cuartos de final.

"Sé que es el final y es triste, pero es la única vez que me he sentido así, eso dice mucho sobre el éxito que he podido tener y cuánto me encantó jugar por este equipo, por este país", afirmó.

Su compañera Alex Morgan, con la que Rapinoe fue doble campeona del mundo, se mostró muy sacudida en su comparecencia ante los micrófonos y reconoció que la eliminación le parece una "pesadilla".

"El equipo lo dio todo, creo que dominamos, pero no importa. No se siente bien", dijo.

Y dejó en el aire su futuro con la selección estadounidense: "Estaba tan enfocada en el Mundial que no sé, regresaré a San Diego, a trabajar (con su equipo, las Wave), y veremos a partir de ahí".

Ni Rapinoe ni Morgan vieron puerta en esta Copa del Mundo, tras ser las protagonistas de un ciclo legendario de su país en los últimos ocho años.