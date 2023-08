PP-A alerta de que Sánchez no abordará ni reforma de la financiación ni lucha contra la sequía si sigue en el poder

El PP-A ha alertado de que si Pedro Sánchez continúa como presidente del Gobierno en virtud de un acuerdo con los partidos nacionalistas e independentistas, no abordará ni la reforma de la financiación autonómica ni el problema de la sequía en Andalucía. En una entrevista con Europa Press, el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha manifestado que "sería muy mala noticia que un nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, mucho más débil, se hiciera realidad, porque evidentemente se va a perjudicar gravemente a cuestiones tan importantes como la financiación autonómica" o la lucha contra la sequía. Ha añadido que tampoco se sabe si la bajada masiva de impuestos que está llevando cabo el Gobierno de Juanma Moreno "va a tener una respuesta negativa por parte de un nuevo Gobierno de Pedro Sánchez". Durante la pasada campaña electoral por las elecciones generales, según ha agregado, no hubo ninguna "promesa" ni compromiso de Pedro Sánchez en relación con Andalucía, comunidad que ni visitó en esos quince días, con lo que se avecinan consecuencias "muy negativas" para esta comunidad en caso de que pueda reeditar un Gobierno con el apoyo de los independentistas y nacionalistas. Ha planteado cuál sería el compromiso de un Gobierno "sanchista" con sus hipotéticos socios para abordar un problema tan importante como la sequía que azota a Andalucía, ante lo que se ha mostrado convencido de que no habría ninguna voluntad de desarrollar las obras hidráulicas competencia del Estado porque esta comunidad "no sería una prioridad". "Estamos viendo como en el peor año de sequía, el Gobierno central está reduciendo un 11 por ciento las infraestructuras que son propias de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y que ha provocado que el Ejecutivo de Juanma Moreno esté asumiendo obras que tenían que estar financiadas por el Estado", ha añadido. En cambio, se ha mostrado convencido de que un Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo sí tendría "sensibilidad" con Andalucía porque el líder del PP se ha comprometido a aportar más de 40.000 millones para la lucha contra la sequía, ya ha dicho que va a modificar la financiación autonómica, y que está a favor de que los andaluces paguen menos impuestos.