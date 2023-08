Marc Márquez, a pesar de no concluir la carrera, afirmó estar "contento"

Silverstone (Gran Bretaña), 6 ago (EFE).- El español Marc Márquez (Honda RC 213 V), que no concluyó el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP por caída, dijo estar "contento, pues" ha "cumplido el objetivo que iba buscando este fin de semana, que era coger un poquito de confianza".

"Quería hacer unos días sólidos para coger confianza con la moto y lo he conseguido; sí que es verdad que se puede decir que me he caído el domingo, sí, pero me he caído en una situación un poco de mala suerte, porque no estaba pilotando por encima de los límites de la moto ni míos, sino que estaba haciendo mi carrera y ha sido mala suerte", declaró Márquez.

"Ya en la primera vuelta se me ha roto un ala y esto ha dificultado mucho la carrera en sí, pues he perdido mucho en las aceleraciones y en las frenadas, pero la situación de la caída es que estaba comenzando a llover y justo en ese punto he visto que me costaba parar la moto y me he ido hacia la izquierda para evitar cualquier contacto o cualquier situación de riesgo", explicó el piloto de Honda.

"Justo en ese momento Bastianini ha tenido también un susto que le ha hecho irse a la izquierda y ahí no he tenido tiempo de reacción, porque ha sido todo muy rápido, pero es de esas caídas que no te quitan nada de confianza y el objetivo de este fin de semana, sin caídas por pilotar por encima del límite, y lo he conseguido, así que en Austria tendremos que seguir construyendo", incidió al respecto Márquez.

"De momento estamos buscando una base de no tocar mucho la moto, simplemente dar vueltas, dar vueltas, y un poquito trabajar con el equipo técnico, ir buscando el sitio para que cuando lleguen cosas nuevas las podamos probar bien y decidir claramente si van bien o mal", insistió. EFE

JLL/arh