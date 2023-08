IU Andalucía defiende la "autonomía" de los socios de Sumar pero ve "inviable" plasmarla en su estructura en el Congreso

El portavoz de la dirección política de IU Andalucía, Ernesto Alba, ha reivindicado la "autonomía" de las organizaciones que han confluido en torno al proyecto de Sumar para las pasadas elecciones generales del 23 de julio, pero ha advertido de que es "inviable" que esa autonomía pueda extrapolarse de alguna manera a la estructura del grupo parlamentario que sus 31 diputados electos conformen en el Congreso una vez que éste se constituya, el próximo 17 de agosto. En declaraciones a Europa Press, el también secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), Ernesto Alba, se ha pronunciado de esta manera después de que, tras el 23J, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso durante la legislatura ahora finalizada, Pablo Echenique, afirmase que Podemos ejercerá su "autonomía política" dentro de Sumar, como auguraba que harían otros partidos de la coalición de ámbito regionalista. Ernesto Alba ha apuntado que "con este debate hay muchos fuegos artificiales", tras lo que ha subrayado que "autonomía tienen todas las organizaciones políticas que formamos el espacio" de Sumar, en tanto que todas ellas "tienen sus espacios" propios "de decisión orgánica", y la confluencia que lidera Yolanda Díaz a nivel nacional "tiene que tener y dotarse de los mecanismos democráticos para que, de alguna forma, cada organización, desde esa autonomía, exprese sus opiniones, como no puede ser de otra manera", ha agregado. El dirigente de IU Andalucía ha sostenido que entre las organizaciones que comparten el "espacio común" de Sumar debe haber "una unidad de acción" por parte de esa coalición, algo que "no quita que cada organización tenga su autonomía", según ha defendido. A la pregunta de si se podría plasmar de alguna manera esa autonomía dentro del grupo parlamentario, Ernesto Alba ha respondido que "en la estructura del grupo es inviable", porque "no puedes montar un grupo propio" dentro del mismo. "Puedes irte al Grupo Mixto, pero ese no es el papel o el momento en el que nos encontramos", ha continuado razonando Ernesto Alba, quien ha defendido que "la autonomía de las organizaciones políticas es la de tener sus propios debates, sus propias posiciones", y plantearlas "de forma democrática" dentro del espacio de Sumar. No obstante, ha remarcado que, "después del debate" interno entre los integrantes de Sumar, "los distintos actores que forman" este espacio deben "tener una posición única y marcar la unidad de acción", y en esa línea ha dicho que confía "en que todas las fuerzas políticas van a ser responsables en ese sentido". PRÓXIMOS PASOS DE SUMAR Sobre los siguientes pasos que, en su opinión, debe dar Sumar tras el 23J para conformar una estructura como organización política, el representante de IU Andalucía ha sostenido que la "prioridad fundamental" que hay "ahora mismo" para "las fuerzas de izquierda, progresistas y democráticas" de España es "constituir un Gobierno y dar estabilidad a este país". "Ahí es donde se tienen que centrar todas las fuerzas", y eso "significa que la mayor prioridad ahora mismo es dialogar y hacer mucha política para constituir el Gobierno", ha manifestado Ernesto Alba antes de apostillar que, "evidentemente", también "habrá que ir viendo cómo Sumar se va constituyendo o se va organizando", teniendo en cuenta que hasta ahora el proceso fue "muy rápido con el adelanto electoral" acordado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocando los comicios generales para el 23 de julio justo después de los locales y autonómicos del 28 de mayo. Ernesto Alba ha aventurado que Sumar "tendrá que ir afrontando el objetivo por el que nació", el de ser "un movimiento político capaz de aglutinar a todas las organizaciones políticas en las que todos estemos cómodos, y que además sea capaz de abrir" el espacio "de alguna manera a la integración de la sociedad civil para ensanchar" el mismo. "Veremos cómo se irá desarrollando" ese proceso, "pero la prioridad ahora mismo tiene que ser la constitución del Gobierno", objetivo "donde hay que poner toda la fuerza y, en segundo lugar, ver cómo se articula ese movimiento político para que todo el mundo sigamos cómodos en él", ha incidido. SOBRE EL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE LISTAS Por otro lado, cuestionado por el proceso que se siguió para conformar las listas de Sumar para el 23J, marcado por acusaciones desde Podemos de "vetos" a dirigentes como la ministra de Igualdad, Irene Montero, para no contar con ellas como candidatas, Ernesto Alba ha justificado que "la cuestión de las listas y las candidaturas siempre genera algo de ruido en las organizaciones" y en ellas "se producen tensiones", y "puede haber partes que no salgan del todo satisfechas". Dicho esto, ha defendido que el "objetivo fundamental" de Sumar era "aglutinar el máximo de votos" el 23J, y "así lo hicimos con 15 fuerzas políticas", más allá de que "en las negociaciones siempre hay que, de alguna manera, escenificar algo", según ha matizado el portavoz de IU Andalucía antes de añadir que en su espacio están "contentos con el resultado" de una organización como Sumar cuyo objetivo era "ensanchar el espacio político con 15 organizaciones políticas dentro". Por otro lado, Ernesto Alba ha valorado el peso que tendrán los diputados de procedencia andaluza dentro del próximo grupo parlamentario de Sumar, al representar en torno al 20 por ciento del total, aportando seis de sus 31 diputados electos. En esa línea, ha destacado los "buenos resultados" de Sumar en Andalucía, donde "hemos resistido" con esos seis diputados, si bien ha defendido que "el foco no hay que ponerlo" en el peso "cuantitativo" de esos parlamentarios, sino en el "papel importante" que debe jugar esta comunidad autónoma en el "objetivo fundamental" que plantea Sumar para impulsar "un nuevo país". En ese sentido, ha subrayado que "no se entiende un nuevo país" ni "afrontar los retos a 15 ó 20 años que necesita España sin superar las necesidades y los retos que tiene Andalucía". "Si quieres constituir un nuevo país, tienes que centrarte en los problemas y los retos que tiene Andalucía", ha proclamado en esa línea. "Desde el punto de vista político, esta legislatura es el momento de Andalucía", que "tiene que mandar y marcar agendas políticas", ha defendido también Ernesto Alba, que al respecto ha citado alguno de los "retos" que se deben afrontar en el horizonte más inmediato y que conciernen a esta comunidad autónoma, como el "cambio climático" y el "proceso de desertización" que sufre Andalucía. "Si quieres un nuevo país que cuide, en términos climáticos, del entorno natural con los retos que tiene ahora mismo la cuestión del cambio climático, tienes que centrarte, para empezar, en Andalucía", ha manifestado el dirigente de IU y del PCA antes de concluir que "desde la agenda política es desde donde hay que colocar a Andalucía en el próximo Consejo de Ministros".