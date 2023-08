Feijóo ve el apoyo de Vox como un "avance" y dice que buscará "un acuerdo amplio y constitucional" para gobernar

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de "avance en el ámbito del constitucionalismo" la nueva postura de Vox para apoyar su investidura sin exigir entrar en el Gobierno y ha manifestado que buscará "un acuerdo amplio y constitucional" para poder gobernar en solitario. "La propuesta que hago es de un gobierno en solitario del Partido Popular. Es necesario un partido para un gobierno y no 24 partidos gobernando en España. Tantos partidos para gobernar, con ideologías distintas e intereses políticos contradictorios, es lo contrario de la gobernabilidad de nuestro país", ha asegurado Feijóo en un acto en Cambados (Pontevedra), donde ha acudido a la 71ª edición de la Fiesta del Albariño. El líder PP ha explicado que su propuesta de gobernabilidad se basa en un "acuerdo amplio y constitucional para seguir y proseguir en las reformas que necesita España". "Mantener vigente la Constitución y avanzar como lo hacen los países de Europa, para crear el empleo, financiar las pensiones y mejorar los servicios públicos. En eso consiste gobernar, lo demás simplemente es resistir", ha afirmado. Así, Feijóo ha reconocido que plantea tres escenarios diferentes para España después de las elecciones del 23 de julio. El primero de ellos, como ha detallado, es el bloqueo y una nueva repetición electoral, "como ocurrió con el señor Pedro Sánchez en el año 2015 y en el año 2016". El segundo, ha continuado, es una investidura del actual presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, "a cambio de debilitar el Estado, de disminuir los intereses generales y de quebrar el principio de igualdad de los ciudadanos". El tercer escenario es ese "acuerdo amplio y constitucional" en el que Feijóo seguirá trabajando durante las próximas semanas. "Estoy convencido de que es necesario dar certezas en este momento de incertidumbre. Es necesario apostar por la gobernabilidad y la centralidad de nuestro país, y es necesario mandar un mensaje de que es imprescindible un acuerdo amplio, constitucional, para hacer las reformas que España necesita", ha indicado. "Yo voy a intentar ese acuerdo constitucional, ese acuerdo amplio, con humildad, con los intereses generales como libro de cabecera y con respeto al resto de partidos políticos. Creo que es más importante la humildad del que gana, que la arrogancia del que pierde", ha añadido. Feijóo ha insistido así en que buscará evitar la "ingobernabilidad". "Cada vez que se repiten elecciones en España no se puede volver otra vez, bien a una legislatura más ingobernable que la anterior o bien a un bloqueo del gobierno de España", ha criticado. CRITICA AL PSOE Por otro lado, Feijóo ha afeado que los socialistas hayan rechazado su oferta para reunirse y se ha referido en concreto a la situación de Ceuta, donde el PSOE ha roto un preacuerdo para la gobernabilidad de los populares. "El PSOE ha roto un preacuerdo para la gobernabilidad de Ceuta, una ciudad autónoma cuya soberanía la reclama otro país donde está veraneando el candidato y el señor Sánchez. Ciertamente no es la mejor forma de empezar, ni es el mejor contexto para avanzar, pero este ese contexto con el que se encuentra España y con el que nos encontramos la mayoría de los españoles", ha lamentado. Por último, ha recordado que el PSOE aún no ha felicitado al PP ni a él mismo por haber ganado las elecciones. "Todavía el PSOE no ha aceptado la victoria del PP en las urnas", ha señalado.