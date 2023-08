El Real Valladolid suma todas las dudas posibles

Roberto Jiménez

Valladolid, 6 ago (EFE).- Faltan cinco días para el comienzo del campeonato de liga, este próximo viernes, y el Real Valladolid acumula todas las dudas posibles antes de iniciar la senda del retorno a la primera división, el único objetivo de un club con la plantilla sin cerrar y una improvisada dirección deportiva.

Los mediocres resultados de pretemporada tampoco ayudan a mejorar las sensaciones ante un reto que exige una plantilla sólida y compensada que el Real Valladolid dista mucho de tener con tan sólo tres incorporaciones: el defensor Enzo Boyomo (Albacete), el mediocampista César de la Hoz y el atacante Raúl Moro (Lazio).

Sólo Boyomo ha sido un traspaso, ya que De la Hoz llega libre y Moro viene cedido como también apunta que será la llegada del delantero Marcos André (Valencia), aunque a cambio de la cesión del internacional marroquí Selim Amallah por parte del club que desde 2018 preside Ronaldo Nazario.

El Real Valladolid ha puesto en almoneda la plantilla que perdió la categoría el pasado junio, no ha retenido prácticamente a ningún jugador y ha facilitado la salida de casi todos, incluida la de jóvenes valores de la cantera como el internacional sub'19 Iván Fresneda, en negociaciones con el FC Barcelona.

Tan sólo Jordi Masip y Sergio Asenjo, en la portería; Sergio Escudero, Javi Sánchez y Luis Pérez, en la zaga; Monchu e Iván Sánchez, en la medular; y Sergio León, en ataque, recuerdan en algo al equipo que la temporada pasada no pudo mantenerse en la máxima categoría después de un trabajado ascenso en la precedente.

Han cogido las maletas los delanteros Shon Weissman (Granada), Sergi Guardiola (Cádiz), Cyle Larin (Mallorca) y Gonzalo Plata (Al Sadd); el mediocampista Óscar Plano (Elche); y los defensores Joaquín (Trabzonspor), Lucas Olaza (Krasnodar) y Saidy Janko (Young Boys).

Negocian sus salidas, con posibilidades de prosperar, el zaguero Iván Fresneda, rumbo al FC Barcelona; y el mediocamoista Kike Pérez, deseado por el Rayo Vallecano.

Sin equipo se encuentran los centrocamopistas Álvaro Aguado y Roque Mesa, que finalizan contrato, mientras que el volante de contención Martin Hongla no continuará al no hacer efectivo el Real Valladolid la cláusula establecida para su compra una vez concluido el periodo de su cesión.

A todo ello se une, durante la pasada semana, el súbito despido del director deportivo, Fran Sánchez, y su sustitución por Domingo Catoira, procedente del Espanyol, quien durante su presentación dejó claro que el objetivo es el de la consolidación del club mediante el regreso a primera división.

Los amistosos de pretemporada tampoco ha dejado un buen sabor de boca, cinco partidos en los que el equipo ha encajado una media de dos goles, con el único regusto de la victoria (3-2) ante un primera, el Rayo Vallecano, durante el Trofeo Ciudad de Valladolid que el pasado 3 de agosto sirvió para la presentación del equipo.

A falta de la llegada presentida de Marcos André, la nota sorpresiva ha sido la revelación de dos jugadores del filial: el internacional camerunés Iván Cédric, máximo goleador de la pretemporada con cuatro dianas, y el nigeriano Tunde, que ha destacado por su verticalidad, capacidad de desborde e improvisación.

En el banquillo seguirá Paulo Pezzolano, que no pudo evitar el descenso del equipo en las once últimas jornadas, y en la dirección deportiva continúan Ronaldo Nazario (presidente y propietario) y David Espinar (adjunto a la Presidencia).

La camiseta ha recuperado su histórico color violeta, en detrimento de un morado oscuro casi azul de las pasadas temporadas que no gustaba a los aficionados. No obstante, se mantiene el nuevo escudo, despojado y desvirtuado, con el enfado generalizado de la afición que todavía no ha asumido su grotesca transformación.

Más de 18.000 abonados, a la espera del periodo de altas que se abre esta semana, han rubricado el récord histórico de adhesiones en segunda división, de los pocos argumentos para el optimismo en un club del que todavía no se habla de crisis institucional y deportiva porque aún no ha comenzado la competición. Quedan cinco días. EFE

