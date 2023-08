Detenidas 3 personas que estafaron casi 200.000 euros con técnicas de skimming y phishing

València, 6 ago (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a tres personas y han desarticulado un grupo criminal dedicado a la clonación de tarjetas bancarias y a la obtención de datos de carácter personal para su uso fraudulento, que había logrado estafar más de 196.000 euros.

Los tres personas que formaban el grupo criminal han sido detenidas en distintos municipios de Valencia como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a grupo criminal, falsificación de tarjetas de crédito y débito, estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales, ha informado la Policía en un comunicado.

Las investigaciones comenzaron cuando se tuvo conocimiento de que se estaban llevando a cabo ataques a cajeros de entidades bancarias nacionales mediante la instalación de dispositivos electrónicos tipo "skimmer", dispositivos que copian las bandas magnéticas de las tarjetas y obtienen, mediante cámaras ocultas, las claves de acceso personal a las cuentas de los clientes.

También utilizaban técnicas de ingeniería social como el "phishing", para hacerse con datos de carácter personal, a través del envío de correos electrónicos fraudulentos, llamadas telefónicas maliciosas y creación de perfiles y páginas falsas para averiguar claves y documentos de identidad para el acceso a la banca en internet.

Durante los registros, se intervino un lector-grabador de bandas magnéticas de tarjetas bancarias, un lector de tarjetas, 300 tarjetas plásticas (muchas de ellas falsificadas), seis dispositivos "skimmer" , 17 microcámaras de diferentes tipos y 12 documentos de identidad (algunos de ellos falsificados, entre otros efectos.

De los tres detenidos, dos han ingresado en prisión provisional tras ser puestos a disposición judicial, mientras que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Para evitar ser víctima de "skimming", la Policía recomienda utilizar preferentemente los cajeros automáticos que no se encuentren en la vía pública; tapar el teclado cuando se introduce el PIN o al pagar con el TPV; no dejar la tarjeta de crédito o débito a la vista, y controlar regularmente los extractos bancarios para detectar a tiempo las transacciones no autorizadas. EFE

ca/mcm