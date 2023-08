David Alonso: "Increíble que mi primera victoria sea así"

Silverstone (Gran Bretaña), 6 ago (EFE).- El colombiano David Alonso (Gas Gas), aunque nacido en Madrid y residente en Torrejón del Rey (Guadalajara), señaló que para él ha sido "increíble que mi primera victoria sea así, más se va a quedar para el recuerdo".

"Ayer estaba mal, pero hoy me he levantado y he confiado en mí y me he dicho '¿por qué no?', ya que tengo la oportunidad, voy a hacerlo realidad y cuando estaba en las últimas curvas he pensado 'al final, va a ser verdad que lo voy a hacer'. Emoción a tope", explicó Alonso.

Alonso recordó que el director del equipo, Nico Terol, dijo que "ya me lo han dicho de antes y me gusta porque el equipo en parrilla en los minutos previos me dijo las cosas como son, que tenía que tirar fuerte, porque iba a ser una carrera difícil, que si no daba el ciento por ciento en cada vuelta, no iba a llegar y sabía que no podía perder ni una curva, porque el tiempo estaba justo para llegar".

"Tenía claro que la salida tenía que ser de las mejores y, sobre todo, las primeras curvas, que es donde es más fácil adelantar. La gente está haciéndose hueco y tú desde atrás lo ves mejor. Era bastante crítico ese punto. La primera vuelta había calculado ayer que podía estar 16º y en la segunda en los puntos, pero me han dicho que en la primera vuelta estaba en los puntos, así que mejor", recuerda Alonso.

"Estaba corriendo para hacer una carrera buena y dar mi máximo. Estaba muy focalizado, y cuando he visto la pizarra la primera vez quedaban cinco vueltas, pero como he visto que tenía posibilidades, he pensado en una estrategia para poder ganar", continuó narrando el piloto. EFE

